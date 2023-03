Monza, bivacchi e rapine: allontanati da Monza giovani molesti

Polizia di Stato a Monza

Monza – C'era un gruppo di giovani anche minorenni che bivaccava in piazza Trento e Trieste impedendo alle persone di passare. C'erano baby rapinatori, il ragazzo che aveva esploso colpi a salve in un centro commerciale, quelli che terrorizzavano su treni e stazioni. Il questore di Monza ha disposto 3 ordini di allontanamento (Oda), 2 fogli di via e 1 avviso orale a carico di 6 ragazzi di cui 3 minorenni per turbative in città.



Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti nel capoluogo brianzolo da questore Marco Odorisio, negli scorsi giorni gli equipaggi delle Volanti sono stati impegnati, con più interventi nell’arco della giornata, nell’identificazione di un gruppo di giovani che quotidianamente crea disturbo, ammassandosi e bivaccando, sotto i portici della centralissima piazza Trento e Trieste e occupando quasi interamente lo spazio destinato al transito delle persone.



A seguito delle segnalazioni di cittadini esasperati dal non poter accedere in tranquillità agli esercizi commerciali ubicati nella frequentata piazza cittadina, infatti, le Pantere della polizia di Stato hanno identificato una ventina di ragazzi e ragazze, anche minorenni, alcuni dei quali aventi a carico gravi reati, come nel caso degli episodi accaduti nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio sotto i portici di Piazza Trento e Trieste a Monza.



A seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, i soggetti con precedenti di Polizia sono stati destinatari di Misure di Prevenzione disposte dal Questore. In particolare, un diciannovenne italiano residente a Lissone - già indagato per un furto aggravato e per aver esploso nel gennaio scorso nei pressi del Centro Commerciale il Globo di Busnago colpi di pistola con un’arma a salve priva del tappo rosso - è stato destinatario di un Avviso Orale con invito formale a tenere condotte conformi alla legge.



Un ventitreenne italiano residente a Giussano - individuato e indagato nel 2021 dalla Squadra Mobile quale componente di un gruppo di ragazzi responsabili di taglieggiamenti e rapine in danno di coetanei nel centro di Monza e recentemente sorpreso a rubare in supermercati - è stato allontanato con un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Monza per sei mesi. Analogo provvedimento è stato applicato a un ventunenne, italiano residente a Vimercate, già indagato tra il 2019 ed il 2022 per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, possesso di un coltello a serramanico con lama di 15 cm e per interruzione di pubblico servizio poiché, nell’aprile scorso, unitamente ad altri ragazzi, aveva bloccato per oltre 20 minuti il transito della Metropolitana M1 alla fermata Pasteur di Milano, attraversando ripetutamente e pericolosamente i binari.



Quest’ultimo, però, il 28 febbraio scorso, nel corso dell’ennesimo controllo delle Volanti della Questura brianzola, è stato nuovamente rintracciato a bivaccare e a creare disturbo nell’androne di un istituto bancario sotto i portici di Piazza Trento e Trieste, insieme ad altri giovani. Tra questi, tre diciassettenni di origine egiziana e marocchina residenti a Monza, a vario titolo gravati da precedenti di polizia per aver danneggiato auto nel centro cittadino, rubato all’interno di supermercati e assunto sostanze stupefacenti. Avendo creato intralcio, impedendo la libera fruizione delle infrastrutture cittadine, i quattro sono stati destinatari di Ordine di Allontanamento (ODA): in caso di successiva reiterazione, saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 200 a 600 euro e saranno destinatari del provvedimento di un Divieto di Accesso alle aree Urbane (cosiddetto D.ac.ur) da parte del Questore di Monza. Il giovane monzese inottemperante al Foglio di Via sarà inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto del provvedimento del Questore.