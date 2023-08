"Quest’analisi a Monza: un obbligo con i nostri figli"

"Questo studio è un obbligo che abbiamo nei confronti dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei fragili e anche delle nostre aziende", spiega Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda. "È nato subito dopo il covid. ci siamo chiesti come sarà la Brianza fra 30 anni: il risultato è una fotografia del territorio più puntuale e profonda che non era mai stata realizzata. Era necessario capire i punti di forza e di debolezza del nostro territorio, sondandone le diverse anime. Questo è solo il primo step, nei prossimi due anni ci saranno incontri, tavoli di lavoro che con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, nel medio lungo periodo, possano dare vita a progetti per lo sviluppo della Brianza". Il punto di partenza: "Siamo in una zona tra le più competitive d’Europa, Milano non deve essere vista come antagonista, ma una vetrina sul mondo di cui cogliere tutte le opportunità". Ma c’è un problema: "In Brianza le infrastrutture non sono sufficienti. Non ci sono strade che attraversano la nostra area da Est a Ovest. Pedemontana è un’occasione importante che va sfruttata senza farsi sovrastare da inutili campanilismi o logiche elettorali. Tutto in una logica di concertazione che possa prevedere opere compensative per il territorio e per le comunità". Pedaggi compresi: "Ci siamo già mossi con Cal per cercare di calmierare pedaggi e tariffe con particolare attenzione ai residenti e ai pendolari", dice Caimi.

Non solo: "Le metropolitane M1, M2 e M5 devono essere finite per collegare Monza col resto del mondo. E poi ci sono le metrotranvie che stanno partendo: Milano-Seregno e Milano-Limbiate. Non c’è solo la necessità di andare a Milano, ma anche di trasportare i milanesi in Brianza. Un dato che incide sull’appetibilità delle imprese brianzole".

M.Guz.