Quelle case regno dell’illegalità "Servono più blitz e sicurezza"

Vere e proprie “bombe a orologeria”. Dove succede un po’ di tutto, tra degrado e illegalità. Porte girevoli all’ingresso, con un continuo viavai di persone di ogni nazionalità, tra affitti in nero di ogni genere. Fiumi di alcol e litigi, che spesso sfociano in risse e aggressioni. La corte “maledetta” di via Matteotti 33, come tante altre strutture del tutto simili che costellano il centro storico di Desio. Nella zona della stazione, attorno a Villa Tittoni, nelle strade che sfociano su via Garibaldi. L’omicidio di domenica mattina mette in luce un problema fin qui sempre sottovalutato, in città. Che nemmeno l’accoltellamento della notte di Capodanno del 2022 aveva smosso. Almeno una decina di vecchie corti mai riqualificate, dove i proprietari hanno dato spazio ad affittuari stranieri, spesso nordafricani, sudamericani, romeni e pakistani, che a loro volta sub-affittano: regolarmente in nero, i più, "a volte anche con affitti settimanali o a notte a quanto pare", racconta un commerciante del centro. "Servirebbero operazioni congiunte delle forze dell’ordine per andare a fondo nei controlli e bonificarle tutte, ripristinando la legalità", dicono alcuni.

Come avvenne una decina di anni fa in via 24 Maggio, a due passi dalla piazza principale, in quella che era una vera e propria “casbah” con un viavai di pakistani irregolari. Una situazione che, dopo un grave incendio che poteva trasformarsi in tragedia, venne risolta proprio con dei maxi controlli incrociati, coinvolgendo anche la proprietà. Di certo, la situazione sicurezza in città è quanto mai in primo piano. Solo pochi giorni fa un altro ferimento grave, per fortuna non mortale, a colpi di bottiglia, dopo una rissa in via Achille Grandi.

Ale.Cri.