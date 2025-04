Quella risposta del Re. Il Calend’arte finisce a Buckingham Palace

Lo mandano da sempre (anche) ad alcune, selezionate personalità. Di volta in volta a Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i reali d’Inghilterra... Quello che non si attendevano è che stavolta da Buckingham Palace arrivasse una lettera di ringraziamento.

Merito del progetto culturale Calend’arte, promosso nel 1999 dall’agenzia immobiliare Totem e ideato da Corrado Catania e dal compianto ex sindaco Pier Franco Bertazzini. Il progetto consiste nella creazione di un calendario dedicato ogni anno a un artista brianzolo differente, autore di arte moderna o contemporanea. Del calendario, realizzato con un formato molto particolare, ossia all’interno di una custodia per cd, ogni anno vengono prodotte 1.500 copie, 1000 elle quali spedite via posta, 300 riservate a persone che ne effettuano personalmente il ritiro e 200 a giornalisti e invitati alla presentazione ufficiale del calendario, che avviene sempre a novembre. L’obiettivo è far conoscere gli artisti del territorio, non solo in Italia ma anche all’estero e, proprio dall’estero arrivano ogni anno richieste del Calend’arte: da Singapore alla Spagna, dal Portogallo fino a New York.

Il calendario, come detto, viene spedito di volta in volta anche a personaggi di rilievo. La notizia è che quest’anno il sovrano della Gran Bretagna, individuato da Totem come destinatario di una delle copie del calendario in quanto notorio appassionato di arte (ha una laurea in storia dell’arte), ha mandato una lettera di risposta ringraziando Totem. "L’arte è il miglior modo di fare comunicazione" afferma Corrado Catania. Protagonista del Calend’arte di questo 2025 è il monzese Paolo Monga che, attraverso le sue opere è stato capace di trasmettere una visione innovativa e intima di Monza. Monga ha deciso di realizzare per il progetto 15 opere in cui si avverte il forte legame con Monza. E il prossimo anno? Totem è al lavoro, l’autore sarà Marco Carnà.