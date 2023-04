Quella cambiale record mai riscossa Una beffa da 500 miliardi di marchi

di Dario Crippa

Fabio Fenaroli la tiene ancora in un caveau. Una cambiale da record, lunga un metro e mezzo. Immortalata in un servizio della Settimana Incom datato 18 febbraio 1959 come stranezza, come curiosità a suo modo mostruosa. La cambiale arriva dritta dritta dalla Germania, ed era stata emessa negli anni Venti. Anni duri, di crisi economica mondiale. Quella crisi che avrebbe portato, fra le altre cose, nel 1929 al crack di Wall Street degli Stati Uniti e, in Germania, all’ascesa del Nazismo

"La mia famiglia - racconta Fabio Fenaroli, famiglia di commercianti - non riuscì mai a incassarla e quella cambiale rimase nella nostra casa a Lesmo come un cimelio, incorniciata e appesa a una parete". La sua curiosa storia risale al 25 ottobre 1923. La ditta Fenaroli, che commerciava fra le altre cose in rottami ferrosi, commissiona una partita di minuterie metalliche alla società “A. Baer e Co.” di Graben, nel land del Baden-Württemberg, in Germania. I Fenaroli pagano subito l’importo dovuto. Ma restano a bocca asciutta. Il crack che mise in ginocchio l’economia tedesca fra il 1923 e il 1929 impedì alla ditta di Grasben di consegnare la fornitura acquistata dai Fenaroli. Pertanto, fu per questo che l’azienda tedesca emise una singolare cambiale lunga un metro e 30 centimetri costellata da 50 marche da bollo di vario valore. Dai 50 ai 200 milioni marchi. Per una somma complessiva pari a 500 miliardi di marchi.

"Mio nonno Guglielmo volle incorniciare quella cambiale e appenderla nella nostra casa" racconta Fabio Fenaroli. Uno smacco, forse ormai solo un ricordo agrodolce da custodire. Nel 1959 arriva a casa Fenaroli la Settimana Incom, un cinegiornale distribuito settimanalmente nei cinema dal 15 febbraio 1946 al 1965. Un programma di grande successo, nato nel Dopoguerra per raccontare l’Italia attraverso servizi in gran parte incentrati sui bisogni della ricostruzione di uno Stato macerato dalle distruzioni belliche, che con 2.554 numeri tramessi prima della proiezione dei film raggiunse una notevole popolarità. E immortalò anche la “famosa cambiale” appesa nel soggiorno della famiglia Fenaroli consegnandola alla storia di costume italiana. Dal commercio di rottami ferrosi, nei decenni, sono cambiate molte cose per i Fenaroli, giunti oggi alla terza generazione nel campo della compravendita di immobili. Da nonno Guglielmo, a papà Franco e Fabio oggi, negli ultimi decenni hanno visto cambiare molte cose.

Negli anni Ottanta, fra le operazioni di maggior pregio, le case di Lesmo Green, vendute fra gli altri ad artisti come Fausto Leali e Iva Zanicchi. "Oggi quella cambiale non ha nessun valore economico - specifica Fabio Fenaroli dallo studio della sua Real Immobiliare in piazza Cambiaghi - ma solo affettivo.

Un giorno la lascerò a mio figlio: sta studiando Financial Marketing, ha 19 anni e si diplomerà quest’anno. Ecco, se un domani dovesse portare avanti la tradizione di famiglia mi farebbe piacere". Anche se quel mondo è drasticamente cambiato, "ricordo mio nonno Guglielmo, si occupava di tessuti e lavorava alla Tessilmaglia quando cominciò a frequentare un bar in corso Milano dove i mediatori immobiliari dell’epoca facevano affari sulla parola o scrivendo i contratti su bigliettini di carta. Mio nonno era amico di Regolo Fossati: avevano avuto (da un chimico sardo, ndr) il primo dado da cucina... ma poi a commercializzarlo furono i Fossati". Anche da quel minuscolo dado sarebbe sorta la Star, Stabilimenti Alimentari Riuniti S.r.l., destinata a diventare una delle più grandi industrie alimentari italiane.