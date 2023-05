Quattro mostre per venti artisti

Quattro mostre per raccontare i percorsi attuali della pittura contemporanea attraverso le opere di venti artisti. È quanto propone fino al 17 settembre l’esposizione del Premio Lissone allestita nelle sale del Museo d’Arte Contemporanea. Riunite nella sezione Gran Premio si possono scoprire “Pittura come pratica progettuale“ e “Cose che accadono“ con i paesaggi di Linda Carrara e Isabella Pers e gli animali di Sonia Arienta e Tiziana Pers; Simona Da Pozzo riflette sui monumenti. La seconda esposizione si compone delle opere di Alessandra Spranzi, Marion Baruch, Simone Berti, Eva Marisaldi e Andrea Sala, accomunate dal richiamo a un altrove che sta prima dell’opera stessa. La sezione “Nuove Visioni“ raccoglie le mostre “Vedute, visioni, voragini“ e “Sonata #023“: nella prima i paesaggi di Ludovica Anversa, Andrea Barzaghi, Alice Faloretti, Pietro Librizzi, Giulio Saverio Rossi; nella seconda gli orizzonti intimi di Marco Eusepi, Andreas Zampella, Martina Biolo, Lucas Memmola e Nazzarena Poli Maramotti. Ad aggiudicarsi il Premio Lissone sono stati la rumena Baruch ed Eusebi. Entrambe le opere entreranno ora a far parte della collezione permanente del MAC.