Quattro mesi di affitto alle famiglie in crisi

Aiuti pari a 4 mesi di affitto e fino a un massimo di 2mila euro, da versare direttamente al padrone di casa per dare una mano ai vedanesi che faticano a pagare il canone di locazione. Un sostegno dedicato ai residenti in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità. È il fondo da poco più di 41mila euro appena messo a disposizione dal Comune grazie a risorse regionali, per dare assistenza agli inquilini con morosità incolpevole. L’obiettivo è permettere di mantenere l’alloggio, così da non aggravare ulteriormente situazioni già fragili. Le domande di contributo potranno essere presentate in municipio entro il 24 dicembre: i fondi andranno a coprire l’affitto non versato o ancora da versare. A poter chiedere l’aiuto sono le famiglie non sottoposte a procedure di sfratto con un Isee ordinario sotto i 26mila euro o un Isee corrente sotto i 35mila; devono inoltre non possedere altre case in Lombardia e abitare nell’appartamento per cui si chiede il contributo da almeno 6 mesi.

F.L.