Quattro giorni di festa a Monza nella provincia cara alla pallavolo

La fase iniziale dei Campionati Europei è articolata in quattro Pool da 6 squadre ciascuna: il girone italiano, dopo Verona e Monza, proseguirà dal 21 agosto a Torino, mentre le altre tre Pool si svolgeranno in Belgio, Germania ed Estonia. Le prime quattro classificate di ogni Pool si qualificano agli ottavi di finale in programma in Belgio e Italia (a Firenze), così come i quarti. La fase finale, infine, si svolgerà interamente a Bruxelles dall’1 al 3 settembre. L’Italia è campione in carica, ha vinto il titolo nel 2021 in Serbia.

L’edizione 2023 sarà la 33esima nella storia della competizione. Per la terza volta partecipano 24 nazionali europee. Monza e la Brianza, dunque, saranno sotto gli occhi del popolo degli appassionati di tutta Europa. Una bella occasione anche per i tanti amanti del volley da queste parti, quelli che lo seguono ai massimi livelli raggiunti dal Consorzio Vero Volley ma anche quelli che lo seguono, con identico entusiasmo, nella miriade di club più piccoli presenti quasi in ogni comune.

Ale.Cri.