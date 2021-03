Un intervento da circa 900mila euro per riqualificare l’abitato di Paina, valorizzando le sue caratteristiche di centro storico e favorendo nuovi investimenti. E’ l’ambizioso progetto voluto dalla giunta guidata dal sindaco Marco Citterio, che ha deciso di cogliere al volo l’opportunità offerta dalla Regione Lombardia: un bando...

Un intervento da circa 900mila euro per riqualificare l’abitato di Paina, valorizzando le sue caratteristiche di centro storico e favorendo nuovi investimenti. E’ l’ambizioso progetto voluto dalla giunta guidata dal sindaco Marco Citterio, che ha deciso di cogliere al volo l’opportunità offerta dalla Regione Lombardia: un bando finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione turistico culturale dei borghi storici. La frazione di Paina, in virtù dei suoi 1.400 abitanti, rientra nel tetto massimo di 3mila residenti fissato dal bando. Grazie alla sua storicità ha inoltre più del 70 per cento di edifici storici anteriori al 1939, tipici della tradizione lombarda.

"Il nucleo - spiega l’amministrazione comunale - si configura come una concatenazione di corti che articolano un susseguirsi di spazi a raggiera intorno alla piazza Nazario Sauro. In più l’aggiunta di elementi puntuali, poco valorizzati, sia religiosi come la colonna votiva all’ingresso del nucleo storico, sia civili come gli acquedotti: dal più remoto (XIX secolo) all’interno della corte a quello di più recente costruzione (1910), ai cui piedi venne costruita una grotta per il culto mariano nel primo ventennio del ‘900. Ad eccezione di alcuni interventi invasivi e di riqualificazione degli anni ’50-’60 su alcuni immobili, la porzione del territorio ha mantenuto caratteri omogenei con tetti a falde in cotto e intonaco alle pareti, portoni di accesso alle corti in legno". Il progetto affidato all’architetto Gianluca Cappellini si propone di rivitalizzare la mobilità lenta e incentivare l’apertura e l’utilizzo di negozi di quartiere in grado di riportare vitalità all’abitato.

Gualfrido Galimberti