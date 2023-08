Quando l’artista è un robot Intelligenza Artificiale e studenti si sfidano L’esperimento alla Reggia

di Monica Guzzi

Chi si nasconde dietro un’opera d’arte? Se fino a ieri gli studiosi perdevano il sonno per riuscire a distinguere veri o falsi capolavori di Leonardo o Michelangelo, oggi il quesito va oltre: sarà la mano di un artista in carne ed ossa o l’opera dell’Intelligenza Artificiale?

A settembre la Villa Reale diventerà teatro di un singolare esperimento partito in questi mesi con il coinvolgimento dei licei artistici di Monza e Brianza. Dodici opere selezionate da una giuria formata da professori universitari dell’Accademia di Belle Arti e di Informatica, con l’aiuto di uno psicoterapeuta, saranno messe in mostra ciascuna con la copia realizzata dall’Intelligenza Artificiale: toccherà al pubblico capire chi sia l’autore, se uno studente o una macchina, attraverso un sondaggio interattivo, aprendo il dibattito su chi sia oggi l’artista.

Il progetto sarà ospitato dal 1° al 30 settembre alla Sala Conferenze e Teatrino di Corte.

Si intitola “The Rights from Future Generations - A Perspective on (A)rt and (I)nnovation“ e propone l’interessante confronto "per la prima volta in Italia e nel mondo", come spiega Francesco Stranieri, ideatore della mostra, curata da Vittoria Mascellaro e organizzata dall’Associazione a promozione sociale RIPETHUB APS in collaborazione con il Consorzio della Villa Reale e del Parco e il contributo del Comune.

"L’idea è quella di comparare le opere e far scaturire nel pubblico un dibattito su cosa oggi sia l’arte – spiega Stranieri –. Abbiamo sviluppato il progetto collaborando con le scuole. Abbiamo così lanciato l’open call tra gli studenti sul tema dei diritti umani visti dalle nuove generazioni. Ci hanno risposto con 60 opere".

La mostra si sviluppa su due percorsi. Il primo presenta le 24 opere, 12 realizzate dalla mano umana e 12 generate tramite intelligenza artificiale, prodotte dagli studenti selezionati tra gennaio e aprile. Le opere degli artisti non selezionati dalla giuria saranno proiettate in formato digitale, insieme alla loro controparte artificiale, in uno schermo dislocato lungo l’esposizione.

Il secondo percorso coinvolge in una mostra collettiva gli artisti Francesco D’Isa, Roberto Fassone e Andrea Meregalli, che hanno lavorato sul rapporto tra arte e innovazione. Francesco D’Isa mostra una selezione di sintografie della serie “Errori“: immagini che ammettono l’elemento inaspettato generato tramite il software, Midjourney, che qui rivela un immaginario estraneo alle composizioni a cui l’artista è di solito avvezzo.

Roberto Fassone presenta “And we thought“, un’opera prodotta nell’ambito del progetto “Food Data Digestion“, un processo di ricerca e produzione che unisce arte e Intelligenza Artificiale.

Infine Andrea Meregalli propone, per la prima volta su tela, la sua ricerca personale con AI: a partire da disegni, schizzi e fotografie da lui realizzate, le immagini in mostra sono state generate tramite Intelligenza Artificiale attraverso numerosi passaggi nel tentativo di ottenere dal software un risultato il meno aspettato e prevedibile possibile, cercando di mettere in corto circuito il principio stesso di generazione delle immagini tramite AI.