Quando la canzone d’autore ha il sapore di folk e blues. E un omaggio a Battiato

La furia del punk, l‘energia del rock e la canzone d‘autore che sa di folk e di blues. Senza dimenticare un omaggio a uno dei più grandi artisti italiani e un revival della musica anni Novanta tutta da ballare. Sono i concerti e gli eventi in scaletta al Tambourine di via Carlo Tenca. Domani sera il circolo seregnese ospiterà un triplo appuntamento a base di punk, rock e cantautorato: ad alternarsi live saranno la punk band degli Animal Boy, l’impasto lo-fi di folk e blues di Matt Confusion con le sue canzoni notturne eseguite chitarra e voce e i pezzi di Davide Paltanin. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato alle 21.30 si cambierà atmosfera con un “Omaggio a Battiato“ che avrà per protagonista il duo Pollio&Magnelli: sarà un’occasione in cui riascoltare alcune delle canzoni più belle di Franco Battiato, accanto ad altri suoi pezzi meno noti al grande pubblico ma molto significativi, tutti riletti in una versione intensa, minimale e a tratti psichedelica dal cantautore Fabrizio Pollio, affiancato alla chitarra da Giuseppe Magnelli e dai suoi suggestivi paesaggi sonori. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Domenica, dalle 23, ci si potrà invece scatenare a ballare con tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005 con i dj-set dell’evento “Party ‘90“ per salutare il nuovo anno.

F.L.