Quando i giovani fanno squadra "Noi, designer del nostro futuro"

di Alessandro Crisafulli

Giovani protagonisti attivi, per coinvolgere altri coetanei e rendersi utili per la propria comunità. Proprio quello di cui c’è tanto bisogno in un periodo storico in cui il disagio giovanile dilaga. Si tratta di un progetto che ha coinvolto 6 Paesi europei (Italia, Grecia, Slovacchia, Polonia, Germania e Finlandia) con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle amministrazioni pubbliche e promuovere il loro attivismo civico. Si chiama “Young Service Designers“, il progetto cofinanziato da European Youth Together e promosso dal Consorzio Comunità Brianza (capofila) e dall’Ambito di Desio (in particolare dai Comuni di Desio, Nova Milanese e Muggiò).

"Abbiamo proposto ai giovani lo sviluppo di diverse opportunità – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Civiero –. I ragazzi hanno frequentato un percorso di formazione sul Service Design, che ha permesso loro di fare rete con i coetanei, collaborare, scambiarsi buone pratiche a livello nazionale ed europeo, ma soprattutto co-progettare servizi dedicati ai giovani della città, in favore di digitalizzazione e benessere personale". Due le proposte. Il gruppo “No-Discriminazioni“ ha sviluppato il progetto “Cavernicolò“, un servizio digitale che promuove l’informazione attendibile e verificata, in maniera interattiva, finalizzato a informare, divertire, stimolare e aiutare attraverso quiz, giochi, leggere articoli, riflettere, guardare video, confrontarsi. Obiettivo del programma è stato aiutare adolescenti che si interfacciano con il mondo dell’informazione sul web, adulti che vogliono migliorare le loro conoscenze e capacità di ricerca, oltre a figure educanti che vogliono confrontarsi con i giovani ed entrare nel loro mondo. Il secondo gruppo è improntato sul benessere personale, offrendo la possibilità di svolgere diverse attività, sia in luogo chiuso sia all’aperto, con l’intento di divertirsi, socializzare e aiutarsi. Una serie di eventi e iniziative sono in cantiere in questa direzione.

Anche perché "i ragazzi ci hanno chiesto di procedere con altre proposte", sottolinea l’assessore. Scopo globale è sostenere i giovani dai 16 ai 25 anni attraverso un approccio pratico e coinvolgente, promuovendo le loro competenze e offrendo l’opportunità di partecipare al processo decisionale locale. Muovendo i primi passi nell’Hub Desio, dove i due gruppi di giovani che si sono costituiti si ritrovano per progettare il loro futuro.