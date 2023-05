Qualità della vita rifiuti zero e sostenibilità

“Progetto in Comune“ propone come candidato sindaco Paolo Bianchi, 46 anni, ingegnere, sposato, da sempre residente a Cogliate, consigliere comunale d’opposizione uscente. In cima al programma c’è l’idea di "un’amministrazione che ponga finalmente al centro del proprio agire la qualità di vita delle persone, i bisogni, le inclinazioni e le passioni di ciascun cittadino". Tra le proposte sul versante urbanistico anche quella di un "piano del colore per il centro storico", mentre su quello ambientale c’è quella di perseguire la strategia "rifiuti zero" e rendere Cogliate un "Comune Plastic Free", riorganizzare il piano urbano del traffico favorendo la mobilità sostenibile, attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali e azioni sul trasporto pubblico locale. Si punta alla piantumazione di nuovi alberi e a introdurre sistemi di drenaggio urbano sostenibile. Della lista Progetto in Comune fanno parte anche Annamaria Uboldi, 43 anni, insegnante, Vincenzo Alessandro Di Paolo, 34 anni, funzionario pubblico, Ivan Basilico, 44 anni, responsabile welfare aziendale, Rosa Piscitelli, 24 anni, impiegata, Matteo Angelo Fabris, 34 anni, psicologo, Amalia Mulas, 64 anni, psicologa, Eutimia Castelli, 70 anni, commercialista, Giancarlo Damiano Basilico, 55 anni, tax manager, Annalisa Busnelli, 64 anni, casalinga, Anna Piera Borgo, 54 anni, insegnante, Luisa Beretta, 46 anni, giornalista, Luisa Paleardi, 55 anni, insegnante.