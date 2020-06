Monza, 2 giugno 2020 - Un valore economico di oltre due milioni di euro (2.130.752 euro per la precisione) per i tesori trafugati, e più del doppio (4 milioni 394mila euro) per quelli contraffatti qualora fossero stati immessi fraudolentemente mercato. Il crimine nel mondo dell’arte paga, fra beni e reperti archeologici sottratti, quadri fatti sparire o falsificati.

Lo dimostra il bilancio annuale concluso proprio in questi giorni post-pandemia dagli “Indiana Jones dell’arte”, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. A spiccare, nel corso di un anno nel quale sono stati recuperati 2.354 beni (di cui 2.058 di tipo antiquariale, archivistico e librario) e trovate 65 opere d’arte contraffatte, sono gli importanti successi raccolti all’estero.

In Cina, in Messico, in Inghilterra. Alla Repubblica Popolare Cinese sono stati ad esempio restituiti 796 beni archeologici, risalenti a un arco temporale compreso fra il Neolitico (3.500-1700 avanti Cristo) e la Dinastia Ming (907-1664 dopo Cristo), provenienti dagli scavi archeologici effettuati nelle province di Gansu, Qinghai, Shaanxi e Sichuan. Al Messico sono stati invece restituiti 594 dipinti ex voto (XVIII-XX secolo dopo Cristo) e oltre cinquemila analoghi beni depredati negli anni da luoghi di culto del Paese Centramericano e finiti a un certo punto in una mostra allestita (in buona fede) a Milano.

Forse l’operazione più scenografica di tutte è però quella che ha consentito di disarticolare una banda di ladri funamboli che aveva organizzato un clamoroso furto nei dintorni di Londra di 260 libri antichi, del valore commerciale di 2 milioni di sterline britanniche (oltre 2 milioni di euro), consumato nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 a Feltham. I beni, di proprietà di due collezionisti italiani e di uno tedesco, erano stati asportati calandosi dal tetto da un magazzino ove si trovavano in attesa di essere trasferiti a San Francisco (Stati Uniti) per la 50° fiera internazionale dei libri antiquari.

L’attività investigativa, coordinata per la parte italiana dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, aveva consentito agli specialisti brianzoli di arrivare a individuare i reponsabili e, di concerto con la Metropolitan Police di Londra e la Polizia romena, sotto l’egida di Europol ed Eurojust, aveva portato all’arresto di 15 persone sul territorio britannico e romeno, nonché all’esecuzione di 45 perquisizioni e al sequestro di materiale probatorio in Italia, Regno Unito e Romania. Il presunto capo dell’organizzazione criminale è stato arrestato lo scorso gennaio.

Da segnalare infine la restituzione al Polo Museale Regionale della Lombardia di una raccolta di 82 reperti archeologici (VI-III secolo a.C.), oggetto di ricerche non autorizzate. La restituzione è il frutto di un’indagine scaturita dalla consueta collaborazione con l’allora Soprintendenza Archeologia della Lombardia, finalizzata al contrasto del traffico illecito di reperti archeologici.

I beni, sequestrati a un cittadino italiano della provincia di Milano che aveva manifestato l’intenzione di commercializzarli, sono ora valorizzati attraverso l’esposiz ione al Museo Archeologico Nazionale di Vigevano. Nel bilancio generale, come sottolinea il comandante del Nucleo Tpc di Monza, il maggiore Francesco Provenza, non vanno dimenticate le 77 persone denunciate: per la maggior parte dei casi per i reati di furto, ricettazione di opere di provenienza illecita e contraffazione di dipinti di arte moderna e contemporanea.

La scoperta più clamorosa è avvenuta poco tempo fa, però. E ha condotto a ritrovare qualcosa che era sparito da 17 anni. Quattordici dipinti, le Stazioni della Via Crucis. Pezzi magari non di eccelso valore artistico, ma sicuramente storico, dato che risalivano al XVIII secolo e sul mercato avevano un valore stimato in circa 30mila euro, a detta degli esperti. E la cosa incredibile è che a “trafugarli” era stata una suora. Stiamo parlando dell’ultimo ritrovamento effettuato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. I dipinti appartenevano al convento delle Suore di carità San Vincenzo de’ Paoli di Bolzano.

A imbattersi in loro, degli olio su tela (cm. 37x26), erano stati i carabinieri nel corso di uno dei loro periodici controlli sul web, grazie a annuncio pubblicitario sospetto. Resisi conto che le immagini si riferivano a beni di provenienza ecclesiale, i militari avevano cominciato a indagare per verificare il legittimo possesso dei dipinti da parte di un circolo filatelico numismatico ella provincia di Mantova. Scoperto che i dipinti appartenevano al convento di Bolzano, i carabinieri avevano ricostruito il loro percorso: avevano appurato che il 6 agosto del 2003 erano stati illecitamente alienati da una delle suore del convento, che li aveva ceduti a un commerciante della zona. Ed era da lui che erano state poi acquistate dal circolo di Mantova. La posizione della suora, una donna anziana che pare non avesse lucrato sulla cessione, è caduta in prescrizione. I quadri torneranno al convento.