Quadri al posto dei vestiti Il negozio trasloca e fa spazio alla galleria d’arte multimediale

di Alessandro Crisafulli

Una galleria artistica multimediale, innovativa e sempre nuova, laddove c’era un negozio di abbigliamento, lungo la via dello shopping, in pieno centro città. Un nuovo epicentro culturale, dove poter godere di esperienze originali e arricchenti, che si sia adulti o bambini, esperti, appassionati o semplici passanti e curiosi.

È nato a Desio, in via Garibaldi, in sole 48 ore, dopo che una attività di abbigliamento si è spostata altrove. "Trasformare aree vuote o di passaggio in gallerie d’arte è la nostra mission – racconta Antonino Petralia, che con la moglie Alice Lombardo gestisce il portale web di riferimento mecenate.online – e qui a Desio abbiamo aperto la nostra prima location in Brianza. L’idea è nata su spunto del dottor Lemme che aveva già lanciato mesi fa il progetto dell’arte a tavola a Desio: oggi si evolve in questo straordinario evento che si propone di trasportare il pubblico in un viaggio incantevole nel mondo dell’arte contemporanea". Il progetto si intitola “Quadrimensionale“. Laddove c’erano abiti da sera, gonne e golfini, adesso sono in esposizione 40 opere: "Ci sono opere di giovani talenti e artisti affermati – racconta Petralia – che sono tutte da godere da vicino. La gente può entrare e vivere l’esperienza, che sarà sempre diversa ogni 15 giorni circa, con l’arrivo di nuovi dipinti. Ci sono anche due stanze segrete, dietro le tende dei camerini. E a breve arriveranno le opere multimediali, che attraverso un codice qr da inquadrare con lo smartphone rimanderanno alla realtà aumentata". La scelta è ampia e vedrà in vetrina tutte le opere dei migliori artisti di Mecenate.online.

"Quadridimensionale si propone di emozionare e risvegliare le coscienze attraverso l’arte – è sottolineato nella presentazione del progetto – offrendo un ensemble di talento che cattura l’attenzione e coinvolge il pubblico in un dialogo visivo e sensoriale senza tempo".

Alcune opere hanno anche dei messaggi sociali da inviare, "come quelle di Luca Meroni, che tra l’altro ha studiato all’artistico di Desio – racconta Petralia – che intendono valorizzare i diritti dei bambini. Su questo fronte, inoltre, abbiamo anche in cantiere di organizzare laboratori per i più piccoli". Per i curatori della galleria desiana è il modo di mettere in luce la propria attività "indirizzata anche a tutte quelle aziende che vogliono portare una esperienza artistica immersiva nelle loro sedi – spiegano – che siano ristoranti, hotel, resort, biblioteche, aereoporti".