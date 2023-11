Pusher scappa ma lo prendono con la cocaina

È sempre alta la guardia nei confronti del fenomeno dello spaccio, in Brianza, anche e soprattutto in alcune zone sensibili, come la stazione di Cesano Maderno, dove l’attività è piuttosto intensa da anni. Nei giorni scorsi i militari della Tenenza cittadina nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, in Italia senza fissa dimora. I militari hanno sorpreso il giovane all’interno dello scalo ferroviario mentre attendeva l’arrivo dei vari acquirenti. Nonostante il tentativo di fuga a piedi, l’uomo è stato fermato dopo poche decine di metri dai carabinieri, che nel corso della perquisizione personale hanno trovato e sequestrato 4 grammi di cocaina e 12 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi e pronti per essere consegnate ai clienti. Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato sottoposto al processo per direttissima e portato al fresco. Proseguono gli accertamenti per capire il “giro” della sua clientela e gli eventuali fornitori della merce. La stazione ferroviaria di Cesano è da tempo oggetto di numerose segnalazioni per attività di spaccio da parte di pendolari e residenti, motivo per cui l’attenzione da parte dell’Arma è massima. Fondamentali, in un’ottica di piena collaborazione con le autorità, le segnalazioni dei cittadini, spesso determinanti per l’efficacia degli interventi. Una sinergia che può servire a fare opera di repressione nei confronti di un fenomeno, purtroppo, sempre più capillare e pervasivo nelle nostre città.

Ale.Cri.