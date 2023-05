Puccini, Morricone e la musica disco

Dalle colonne sonore dei film firmate da Ennio Morricone alle grandi arie di Puccini, passando per i brani pop, i cantautori italiani, le marce e le composizioni per banda. Un lungo viaggio nella musica degli ultimi due secoli, in uno scenario suggestivo che aprirà eccezionalmente le porte per l’occasione: è quanto proporrà il concerto che andrà in scena venerdì alle 17 in Villa Tagliabue a Sovico. A esibirsi sarà il Corpo Musicale Giuseppe Verdi diretto da Laura Rigamonti, che proporrà un programma in cui si mescolano soul e classica, musica leggera e soundtrack. Ci saranno così pezzi di Puccini, di Fabrizio De André e di Stevie Wonder, brani di Morricone, pagine del compositore ceco Julius Fucik e dell’americano Alfred Reed, oltre che di Thomas Doss. Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo si sposterà nella palestra di via Baracca. Sempre la musica sarà protagonista poi sabato a Triuggio, dove il parcheggio di via 11 Settembre 2001 ospiterà il “Summer Party“, con l’area che si trasformerà in una discoteca all’aperto per una festa di inizio estate dedicata ai giovani: dalle 18 le canzoni anni ‘70, ‘80 e ‘90, dalle 22 in avanti i dj-set di Trap Triu.