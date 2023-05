Protesi e corruzione Parte il processo

Parte il processo per le protesi ortopediche in odore di presunta corruzione con la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, anche con l’interprete di lingua francese. Alla sbarra, dopo i 4 patteggiamenti tra 2 anni e 8 mesi e 3 anni e 4 mesi di reclusione degli allora chirurghi ortopedici del Policlinico di Monza Marco Valadè e Fabio Bestetti, del responsabile commerciale in Italia dell’azienda francese delle protesi Ceraver e della stessa società, ora si trovano il chirurgo ortopedico Claudio Manzini, luminare dei traumi al ginocchio in servizio alla clinica Zucchi (accusato non per atti contrari ai doveri d’ufficio), tre dirigenti francesi della Ceraver (per loro vanno tradotte alcune conversazioni nella loro lingua) e il responsabile commerciale per la Lombardia. Parti civili il Policlinico di Monza e l’Ordine dei medici di Milano e come responsabile civile è stata chiamata la Ceraver Italia. Per entrare nel vivo del processo con le prime testimonianze bisognerà aspettare la prossima udienza ad ottobre.