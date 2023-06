Pronti alla calda estate Più attenzione ai consumi e addio rubinetti asciutti

La Brianza è pronta ad affrontare un’altra calda estate con attenzione al consumo di acqua potabile ma, per ora, senza la necessità di imporre limitazioni o razionamenti. Non sono le piogge arrivate nell’ultimo mese, neppure nella loro manifestazione più violenta come le alluvioni, ad aver risolto la crisi idrica in atto sul territorio da almeno un paio d’anni, un periodo di prolungata siccità che ha avuto il suo estremo la scorsa estate - la più calda e secca di sempre - e poi aggravato dall’ultimo inverno con precipitazioni molto inferiori alla media stagionale e una forte perdita di accumuli delle riserve idriche di neve e ghiaccio sulle Alpi.

In Brianza la siccità si misura con l’abbassamento medio dei livelli della falda acquifera tra i 4 e i 6 metri dal 2021 a oggi, una perdita delle risorse d’acqua potabili a disposizione dei brianzoli che preoccupa ma che, per ora, è gestibile. Lo ha comunicato nelle scorse settimane Brianzacque srl, la società pubblica che gestisce tutti i servizi idrici sul territorio provinciale, spiegando di aver eavviato da tempo un piano per fronteggiare eventuali criticità in caso di ridotta disponibilità di acqua. "Se la Brianza è uscita indenne dalla scorsa estate, definita come la più calda e siccitosa di sempre – ha spiegato Enrico Boerci, presidente di Brianzacque – è perché coerentemente con una logica di politiche preventive che ci contraddistingue, nel corso degli ultimi anni abbiamo realizzato diverse interconnessioni tra gli acquedotti comunali e attivato un piano di manutenzione delle opere di captazione. Ciò ci ha consentito, grazie anche all’opera di sensibilizzazione all’uso razionale della risorsa tra la popolazione in sintonia con i nostri 55 comuni soci, di garantire la continuità e la qualità del servizio di erogazione di acqua potabile. Una linea di azione che oggi, a fronte di una riduzione progressiva del corpo idrico di falda captata, intendiamo integrare e rafforzare con investimenti strutturali di medio periodo per i quali si rendono necessari ingenti finanziamenti". Sono in corso da parte dell’azienda pubblica dell’acqua investimenti per rinnovare il sistema dei pozzi presenti in Brianza, una rete di 420 pozzi di cui 106 sono vecchi e non più in funzione: con nuovi interventi, si stima che il 25% possa essere rimesso in funzione. Va nella stessa direzione il maxintervento avviato lo scorso novembre per la riduzione delle perdite degli acquedotti brianzoli, un progetto che ha ottenuto 50 milioni di euro dai fondi Pnrr e che rinnoverà le reti idriche in 21 Comuni entro il 2025, arrivando a far risparmiare fino a 4,5 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Ma assieme al monitoraggio della falda e agli investimenti sulla rete, con l’avvio della stagione più calda Brianzacque rinnova gli appelli al risparmio idrico e avvia una campagna di comunicazione con il decalogo di raccomandazioni da seguire per non sprecare una risorsa come l’acqua sempre più limitata e preziosa. "La riduzione ormai generalizzata del livello di falda potrebbe limitare la produttività dei nostri pozzi – spiega Ludovico Mariani, direttore area tecnica di Brianzacque – Qualora, a causa di caldo estremo e perdurare della siccità, si dovessero registrare nei prossimi mesi consumi particolarmente elevati, potrebbero verificarsi localmente cali della pressione di esercizio. A questo proposito, raccomandiamo di limitare i consumi per l’irrigazione del verde pubblico e privato alle sole ore notturne e moderare gli usi ricreativi dell’acqua potabile o non direttamente collegati alle primarie necessità alimentari e sanitari".

Martino Agostoni