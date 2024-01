Profughi da allontanare: "Faremo posto ai vigili"

C’è un altro modo, secondo l’Amministrazione comunale di Desio, per fare spazio all’interno della palazzina di via Partigiani d’Italia che ospita il comando della polizia locale. Mandando via i profughi che, da circa cinque anni, sono accolti all’interno di un’ala dell’edificio, secondo quanto voluto dalla precedente amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Roberto Corti. Un progetto attivato all’interno del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiatI“, meglio noto come Sprar, e gestito in convenzione da cooperative sociali specializzate. "Un altro passo della riqualificazione dell’edificio - annuncia il vicesindaco Andrea Villa - sarà, appena possibile, mandare via i migranti che sono all’interno. Non è stata una buona idea: questa sorta di convivenza crea problemi e disagi nel lavoro degli agenti. Si affacciano alle finestre nel cortile mentre gli agenti stanno svolgendo delle operazioni, guardano, a volte fanno dispetti". Una situazione che non aiuterebbe gli uomini del comando a svolgere al meglio il proprio lavoro. "Siamo determinati a spostarli da lì - dice Villa - farò le verifiche sulle convenzioni che sono state stipulate, le tempistiche e tutto quanto, di certo cercheremo di ripristinare anche questa situazione non adeguata. E poi avremo ulteriori spazi per valorizzare il nostro Comando". Al momento, in quella fetta della struttura ci sono 15 posti a disposizione per i migranti. Un annuncio un po’ a sorpresa in questo inizio anno che appare destinato a suscitare polemiche. Come a suo tempo, tra il 2016 e il 2017, si scatenò un polverone quando il centrosinistra decise di utilizzare quei locali proprio per l’accoglienza dei profughi. Molte furono le proteste soprattutto della Lega, che organizzò anche un presidio, con oltre 200 persone presenti, al quale partecipò anche l’attuale ministro Matteo Salvini. Ale.Cri.