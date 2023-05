Primo Maggio amaro Crisi, licenziamenti e morti sul lavoro: "Serve una svolta"

di Barbara Calderola

Primo Maggio di lotta in Brianza, "festa al cardiopalma per i nostri 40mila metalmeccanici, sul futuro c’è troppa incertezza", dicono i sindacati. Colpa dei segnali di crisi che "arrivano da diversi settori: Oil&Gas, siderurgico ed elettrodomestico", spiega Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil provinciale. "E per 14 lavoratori dell’Electrolux di Solaro la ricorrenza è ancora più amara - aggiunge Vittorio Sarti, coordinatore della Uilm-Uil regionale - dopo un mese di contratto non sono stati rinnovati. E questo nonostante il piano di investimenti annunciato dal gruppo sul territorio. Il mercato fluttua, gli ordini calano e gli operai pagano il conto". "Stesso settore e un’altra grossa incognita: Candy - ricorda Occhiuto - il colosso delle lavatrici di Brugherio è in cassa ‘continua’ dal 2009 e a ottobre scadrà la solidarietà, siamo preoccupati per gli sviluppi futuri. Parliamo di 900 addetti, un terzo dei quali in produzione". Il guaio è che "ci sono avvisaglie negative anche in realtà solide che oggi si muovono in un contesto sfavorevole, i costi dell’energia cominciano a farsi sentire anche alla Flowserve a Desio, il settore è quello petrolifero, e alle acciaierie Terninox di Ceriano". E poi c’è l’occupazione "sempre più precaria, il 60% delle assunzioni è a termine, o somministrato e il governo vuole allargare ancora le maglie", dicono i segretari. Il riferimento "è alle nuove regole che saranno emanate proprio oggi. Senza un’inversione di rotta su questo fronte non ci sarà mai crescita vera. A rimetterci non possono essere sempre i più deboli".

Concetti che saranno ribaditi alla manifestazione generale convocata dalle sigle per il 13 a Milano, "il Primo Maggio avrà un altro momento importante quel giorno - ancora Occhiuto - torneremo a chiedere con forza l’unica soluzione a tutti i nostri mali: una politica industriale che valorizzi le eccellenze e metta il lavoro al centro. Senza tutto questo non c’è nessun domani".

In piazza si porterà anche la madre di tutte le battaglie: la lotta alle morti bianche. "Basta chiamarle così, sono omicidi - chiarisce Sarti - è inutile edulcorare la tragedia che viviamo ormai ogni giorno con parole che non raccontano la realtà. Servono subito investimenti soprattutto in formazione, il primo passo è la consapevolezza dei rischi. È inconcepibile morire al lavoro nel 2023: c’è la necessità di un vero cambio di marcia su questo fronte. Serve soprattutto un nuovo approccio culturale, per questo dico che le parole sono fondamentali: la sicurezza dei lavoratori non può essere considerata un costo. Dopo anni di parole bisogna passare ai fatti".

"In queste condizioni - conclude Occhiuto - c’è poco da festeggiare".