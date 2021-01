Monza, 1 gennaio 2021 – Ismaele è stato puntualissimo. Ginevra, invece, aveva fretta ed è arrivata con un paio di settimane di anticipo. Un fiocco azzurro, il primo del nuovo anno. E un fiocco rosa, l'ultimo del 2020. “Abbiamo chiuso in bellezza un anno orribile”, la gioia di mamma Grazia Matera, 30 anni, un lavoro in un supermercato di viale Monza a Milano, e di papà Omar Perego, 36enne di Seregno, addetto alla Candy di Brugherio. Le prime avvisaglie ieri notte, quindi la corsa al San Gerardo e l'inizio del travaglio. Alle 22.55 Ginevra è venuta al mondo, 2,9 chili per 49 centimetri di lunghezza: “Così siamo riusciti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in tre”.

Ha rispettato i piani, invece, il primo nato del 2021: Ismaele Viganò, quasi 3 chili e mezzo per 48 centimetri, è arrivato 49 minuti dopo la mezzanotte, quasi anche come regalo di compleanno per la mamma Francesca Ghirini, 30 anni martedì prossimo, besanese operatrice sociale. Ismaele andrà a fare compagnia alla sorellina Maria Chiara di 2 anni e al papà Daniele, ingegnere civile di 31 anni. “E' andato tutto per il meglio, meglio rispetto al primo parto. Merito anche dell'ostetrica Vittoria e di tutto il personale di questo reparto” gestito dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma.

Ogni turno 6 ostetriche in corsia, altre 5 in sala parto, oltre a due medici di guardia e un medico e due specializzanti in reparto: “Nel 2020 abbiamo avuto 2.461 parti, 70 in meno rispetto al 2019 – fa il punto Nadia Roncaglia, la dottoressa di turno alla guida della Maternità il primo giorno dell'anno -. Certamente l'emergenza sanitaria ha condizionato il desiderio di diventare genitori”. La loro attività non si è mai fermata, nemmeno davanti al Covid: considerato hub di riferimento per la Lombardia, ha accolto un'ottantina di future mamme positive da ogni provincia.