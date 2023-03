Primavera in piazza tra sciatt, pizzoccheri e tanta musica

Il rock internazionale che ha fatto epoca e quello che ha segnato la musica italiana. Tre giorni di concerti ad accompagnare un intero weekend dedicato a pizzoccheri, sciatt, bresaola, polenta e agli altri piatti tipici della cucina valtellinese, accanto ai grandi vini rossi del territorio. È l’evento di piazza con cui Biassono saluterà l’arrivo della primavera: da venerdì a domenica piazza Italia ospiterà la kermesse Valtellina in Festa, organizzata da Via Audio e Italia on The Road-Cibo da Strada insieme al Comune. Ogni giorno specialità enogastronomiche, stand con prodotti tipici, animazione per i bambini e musica dal vivo. Venerdì dalle 17, sabato e domenica dalle 10 e fino a sera si potranno scoprire e gustare i prodotti della tradizione valtellinese. Venerdì alle 21 suoneranno i Vasco Revolution con un Tributo a Vasco Rossi; sabato la 88Band rileggerà le canzoni più famose di Max Pezzali e degli 883, mentre domenica alle 12.30 Beatles Vs Rolling Stones Tribute Band.