Prima di arrivare a una sentenza adesso passano 912 giorni

Rinviati anche tra un anno i processi monocratici e fino anche a dicembre 2023 quelli collegiali. I dati sull’andamento della giustizia penale che emergono dalla relazione sull’anno giudiziario 2022 indicano che aumenta da 774 a 912 giorni la prognosi di durata dei processi collegiali e resta stabile, con lieve diminuzione di soli 10 giorni quella dei processi davanti a un giudice unico. "Dopo il periodo più intenso della pandemia le udienze si svolgono con un ritmo ordinario - scrive l’ex presidente facente funzioni del Tribunale di Monza Patrizia Gallucci (foto) che ha firmato la relazione - Nella limitata percentuale in cui le udienze hanno registrato una flessione, ciò è legato alla scarsa capienza delle aule che ha condizionato in qualche caso la capacità di celebrare con la consueta cadenza le udienze per l’impossibilità di fare accedere alle aule un numero elevato di persone e la difficoltà di reperire soluzioni alternative".

Al problema delle aule piccole si è cercato rimedio chiedendo di utilizzare l’auditorium della sede della Provincia, ma con poche disponibilità. "L’aumento delle pendenze è stato causato anche dall’aumento dei flussi in entrata e le diminuite definizioni dei procedimenti sono state condizionate dal trasferimento di 4 giudici nel giro di 34 mesi, vacanze colmate solo dopo 3 mesi a settembre 2021 con l’arrivo di altri 4 giudici, lasciando quindi il ruolo di un collegio di fatto fermo nell’impossibilità di ottenere un’applicazione nello stesso distretto, non disponibile, o di attuare assegnazioni interne da sezioni in altrettanta e grave difficoltà". Per cambiare la ricetta indicata è "maggiori risorse in termini di magistrati, con almeno la copertura dell’organico, incremento del personale amministrativo, che non ha sufficienti assistenti e cancellieri da destinare alle udienze e miglioramenti strutturali per poter disporre di ulteriori aule, quando invece è destinata la perdita di un’aula per la ristrutturazione dell’ala est del Tribunale".