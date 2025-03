Prigioniera degli ayatollah. Il racconto di Alessia Piperno

Un racconto di viaggio, di prigionia e di libertà. Una storia personale all’ombra delle vicende che agitano l’Iran. È quello che si potrà sentire direttamente dalla bocca di chi nel 2022 ha passato un mese e mezzo nelle carceri del regime degli ayatollah. Martedì alle 21.30 al Tambourine di Seregno in via Carlo Tenca la viaggiatrice e scrittrice romana Alessia Piperno dialogherà con Giulia Rovagnati raccontando la sua storia, ripercorsa lungo il libro “Azadi! - Un diario di viaggio, prigionia e libertà“. Piperno due anni fa venne arrestata in Iran e incarcerata per 45 giorni nella prigione Evin di Teheran, dove vengono rinchiusi gli oppositori del regime: un arresto avvenuto nell’ambito della repressione delle proteste seguite alla morte della giovane Mahsa Amini. In cella Piperno ha conosciuto la solidarietà delle altre donne rinchiuse, le loro speranze tradite e quel grido “Azadi! Azadi! Azadi!“, ossia “libertà, libertà, libertà“ che ogni giorno risuonava nei corridoi del carcere. Ingresso libero con tessera Arci.

F.L.