Preso il commando L’agguato tra la gente poi il piano per la fuga dei due fratelli complici

di Dario Crippa

e Sonia Ronconi

Li hanno presi. L’altro pomeriggio. Appena in tempo prima che dessero esecuzione al loro piano di fuga. Il commando che l’11 luglio scorso aveva seminato il panico a Seregno con un inseguimento lungo 500 metri e una sparatoria in mezzo alla strada in via Wagner, in pieno giorno, è stato rintracciato e sottoposto a fermo. Si tratta di due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti in Brianza, entrambi commercianti di materiali ferrosi, uno con precedenti per reati contro il patrimonio. Piccoli precedenti simili li aveva anche il loro obiettivo, Mario Romeo, il commerciante di auto di 56 anni al volante di una Fiat Punto crivellata di colpi, inseguita, tamponata, che era stato raggiunto da due colpi di pistola calibro 7.65 alla schiena ma che per sua fortuna non aveva riportato ferite gravi (gli sono state estratte le due ogive). Ancora da chiarire il movente di quello che era parso come un regolamento di conti. Il furgone con i vetri oscurati con a bordo i due fratelli calabresi, la mano che sporge dal finestrino, gli spari (una decina).

La Fiat Punto inseguita che si schianta contro un furgone della frutta. il guidatore, origini calabresi anche lui, che esce con le proprie gambe in una pozza di sangue, aiutato dai due figli di 29 e 31 anni che viaggiavano con lui. La corsa in ospedale, prima che arrivasse l’ambulanza, su un’auto privata.

Un’azione eclatante, ma forse poco professionale quella del commando. Tanto per intenderci, non da criminalità organizzata, che mai avrebbe agito in maniera così scoperta e inefficace.

E le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Monza non a caso erano sembrate scartare da subito questa pista

L’appartenenza dei fratelli sembrebbe riconducibile piuttosto al mondo dei nomadi stanziali, il tipo di attività, lecite e illecite (furti, riciclaggio, truffe) in cui operavano potrebbe essere la chiave. Anche la loro vittima, che ovviamente ben conoscevano, aveva precedenti penali riconducibili allo stesso mondo. Individuato il Daily Iveco modello 35 su cui viaggiavano i due fratelli, i carabinieri hanno scoperto anche dove si erano rifugiati e cosa avevano in mente: l’abitazione di un conoscente a Cesano Maderno, da cui stavano pianificando la fuga. Ed è qui che è scattata l’operazione congiunta che ha visto muoversi 22 carabinieri che hanno provveduto a cinturare l’area e a fare irruzione nell’appartamento bloccando gli indagati, che si stavano preparando a fuggire. La perquisizione dell’appartamento ha portato alla scoperta e al sequestro di 7.885 euro in contanti, presumibilmente “guadagnati” illecitamente e raccolti proprio per coprire i costi della fuga.

Sottoposti a fermo per tentato omicidio in concorso e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico, i due fratelli sono stati portati nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, non sembrano però terminate.