Premio speciale ai campioni del plogging

La festa a Cascina Sofia è stata anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso Weplogging 2023, la gara di raccolta dei rifiuti abbandonati che si è tenuta nei comuni consorziati. I migliori risultati a Sant’Angelo Lodigiano, Concorezzo e Settala. Medaglia d’argento per i brianzoli con 294 chili di pattumiera chiusa in 98 sacchi. "Siamo molto soddisfatti - dicono il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati -. Non è un riconoscimento estemporaneo, ma è frutto di un lavoro quotidiano di sensibilizzazione sul quale siamo impegnati da tempo. Sul territorio nel 2021 è nato un gruppo comunale di plogger con 40 iscritti". Al momento dell’adesione i volontari ricevono il kit fornito da Cem con guanti, pettorina con il logo e sacchetti per l’attività in tutta sicurezza.