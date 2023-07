Premiati gli eco cittadini Api, plogging e umido Riconoscimento dal Cem alle foto più sostenibili

di Barbara Calderola

Sono tre brianzoli gli utenti più “green” di Cem, l’azienda dei rifiuti premia i campioni del sostenibile dopo il contest fotografico aperto ai 72 comuni soci. Api, plogging e recupero dell’umido, gli scatti sul podio. Quelli di Davide Rigamonti di Lesmo, primo classificato, Simone Manzini di Agrate, secondo, e Dylan Tarricone di Burago, terzo. Il trofeo? Una bicicletta a testa. Non poteva che puntare sull’impatto ridotto anche il riconoscimento della gara a colpi di clic dove "creatività e rispetto per la natura hanno fatto la differenza", spiega la società.

L’iniziativa era una di quelle che in questi mesi hanno animato l’agenda dell’ex Consorzio con quartier generale a Cascina Sofia, a Cavenago, per i 50 anni di fondazione. "Per festeggiare il traguardo abbiamo voluto parlare della nostra attività - spiega il presidente Alberto Fulgione - ma anche di lotta al cambiamento climatico allargando la nostra missione economica a un progetto culturale. Il concorso #ScattaSostenibile è frutto dell’idea di far emergere tutto l’amore per l’ambiente che c’è nelle persone che vivono nel territorio. Il risultato è sotto i nostri occhi ed è la capacità di chi ha partecipato di cercare lo spunto nella vita di ogni giorno per dare una mano a contrastare la febbre del pianeta". La competizione era per tutti i residenti, molti gli scatti esaminati da una giuria di esperti che ne ha selezionati 25 dai quali ha scelto i migliori. Uno spot per la mentalità che è alla base delle scelte virtuose che contribuiscono al risultato nel quotidiano.

E che per l’azienda è l’humus che serve per cambiamenti come Ecuosacco, il sacco tracciabile che Cem si prepara a importare nei centri che non l’hanno ancora adottato. Il progetto è di estenderne l’uso in un’area che ha come media per chi l’ha già introdotto il 79% di capacità di separare l’immondizia (76 per gli altri) e 51 chili pro capite di produzione l’anno di secco (contro i 55 di chi non si avvale del sacco rosso). Un obiettivo che si traduce in soldi, l’anno scorso gli aumenti della vendita della pattumiera da riciclare ai consorzi di filiera hanno portato nelle casse dei municipi consorziati 9,3 milioni di euro, 1 milione 400mila euro in più del 2021, (+ 18,2%).