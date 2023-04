Predoni scatenati nelle stazioni "Le nostre auto cannibalizzate"

Due tagli netti sotto l’auto, pochi secondi di lavoro con un flessibile portatile. Oppure il lancio di un mattone contro il vetro di una portiera: basta un secondo per un danno enorme nei parcheggi delle stazioni ferroviarie sempre più terra di nessuno, anche in pieno giorno. Il primo episodio è accaduto a Cesano Maderno, dove una donna che prende il treno quotidianamente, al rientro da una giornata di lavoro si è trovata l’auto inutilizzabile perché priva di marmitta. Il secondo episodio a Ceriano Laghetto e ha avuto per vittima due famiglie che hanno parcheggiato l’auto per recarsi insieme in gita in treno a Milano e si sono visti i finestrini sfondati con un mattone per un furto di poco valore all’interno dell’abitacolo. Le testimonianze delle due donne sono state pubblicate in queste ultime ore sui social ed entrambe sottolineano il fatto che i furti sono avvenuti in pieno giorno. Il furto del catalizzatore della marmitta si è verificato nel parcheggio tra la stazione ferroviaria e il supermercato Il Gigante. "Ho parcheggiato al mattino, alle 19 vado a riprendere l’auto che fa un brutto rumore. È stato rubato il catalizzatore, in pieno giorno. Un lavoro di precisione e, sicuramente, la macchina è stata sollevata perché è molto bassa. Evidentemente durante il giorno non passa nessuno e hanno potuto lavorare indisturbati", racconta Flavia.

I furti di catalizzatori sono un fenomeno in aumento in diverse zone. Proprio la scorsa settimana a Cormano è stato arrestato un 42enne appartenente ad una banda specializzata in questo tipo di azioni. I catalizzatori contengono metalli rari come platino, palladio e rodio che, opportunamente separati, posso fruttare fino a 150200 euro per ogni singolo esemplare. Ma il danno provocato all’auto è molto maggiore. A Ceriano Laghetto, nella stazione Ceriano-Solaro di via I Maggio, è Giuliana a raccontare che "spesso mi è capitato, prendendo il treno alla stazione di Ceriano Laghetto, di vedere a terra frammenti di cristalli di auto. Speravo fossero casualità, ma alla fine è toccato anche a noi e ad un caro amico. Io, che sono sempre fiduciosa nelle istituzioni e nella civiltà, continuo a sperare che qualcosa si possa fare".

Gabriele Bassani