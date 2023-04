Pranzo in piazza con le cuoche delle scuole

Un piatto di risotto per tutti con la salsiccia o vegetariano, come quello che mangiano i bambini alla mensa scolastica, con anche un piccolo refettorio dove sedersi a gustarlo, quindi stand informativi per conoscere prodotti e menù scelti per il servizio e anche incontrare le cuoche e il personale che ogni giorno garantisce i pasti a circa 6.000 studenti in città. È dedicata alla ristorazione scolastica il primo appuntamento di “Cosa abbiamo in Comune“, l’iniziativa con cui il municipio intende organizzare nel corso dei prossimi mesi una serie di eventi pubblici che permettano di conoscere in modo diretto i principali servizi svolti in città.

E per far conoscere il servizio di ristorazione svolto tutti i giorni nelle 49 scuole pubbliche di Monza, dagli asili nido alle superiori, sabato prossimo ci sarà la giornata di “Buono Così“, evento che porterà in piazza Roma e sotto i portici dell’Arengario una mensa scolastica, con la cucina e le cuoche degli studenti, una serie di stand informativi, laboratori e mostre, e quindi, all’ora di pranzo e nel pomeriggio, la possibilità di provare il servizio: dalle 12 alle 14 saranno offerti piatti di risotto mentre alle 16 ci sarà la merenda con pane al cioccolato e succhi di frutta. Si tratta di un evento organizzato dal Comune in collaborazione Sodexo, la società che ha in concessione l’attività di ristorazione scolastica a Monza, con anche uno scopo benefico: prendendo un piatto di risotto o la merenda sarà possibile fare un’offerta libera il cui ricavato verrà interamente devoluto alla comunità dei frati francescani della Madonna delle Grazie per sostenere la mensa dei poveri e il servizio di donazione di pacchi alimentari per famiglie indigenti.

M.Ag.