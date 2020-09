Monza, 28 settembre 2020 - Una fuga di gas, una palazzina sgomberata, almeno un centinaio di persone per strada. Disagi, ma per fortuna nessuna grave conseguenza e gli abitanti già in serata sono tornati alle proprie abitazioni

Succede tutto intorno alle 19, in via Oslavia 11. Una segnalazione parla di una puzza di gas sospetta, sul posto si precipitano i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza. L’odore evidentemente c’è, anche se localizzarlo non è semplice. Si decide comunque, in via precauzionale, di sgomberare l’edificio: si tratta di un condominio alto sei piani, dentro ci abitano un centinaio di persone. Molte di loro sono anziane. Tutti vengono ordinatamente convinti ad abbandonare i propri appartamenti e sulla via Oslavia si crea inevitabilmente un assembramento, non ci sono alternative.

Sul posto ci sono due mezzi dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale, che si occupa di chiudere al traffico il tratto di via Oslavia che parte dall’incrocio con via San Gottardo, fra l’altro una strada a senso unico. Intanto arriva anche un’ambulanza inviata dal 118, sempre in via precauzionale. Alcuni abitanti s consola ti si siedono sui marciapiedi, una signora del sesto piano racconta: "Non fossero arrivati i pompieri non mi sarei accorta di nulla...". Una volta piombate le tubature del gas, il rientro in casa. Domani si vedrà.