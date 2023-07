Pompieri e protezione civile Il Tribunale finisce in apnea

Bomba d’acqua sopra il Tribunale di Monza, necessario l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile.

Il temporale che si è abbattuto ieri mattina a Monza e nei dintorni, riempiendo in pochi minuti le strade e allagando ingressi di case e cantine, si è accanito particolarmente anche sul Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi, dove le infiltrazioni dal tetto, che in caso di forti piogge da sempre riversano acqua in alcuni corridoi, si sono trasformate, soprattutto in alcuni punti al secondo piano, in un fiume che ha lasciato grosse pozze, costringendo il personale preposto alla sicurezza del Tribunale a delimitare le aree interessate per evitare il passaggio e a chiedere l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale. Non è stato necessario interrompere la regolare attività giudiziaria, ma la fitta pioggia che non cessava ha fatto da scenario ad immagini mai viste prima di allora: in alcuni punti del tetto scendevano delle vere e proprie cascate dirette nel cortile del Tribunale e in pochi minuti i pavimenti zuppi in parte di acqua all’interno dello storico edificio hanno fatto temere per la stabilità dell’ex convento, che è senza dubbio una sede prestigiosa per la Giustizia monzese, ma che ha ancora un gran bisogno di manutenzione, soprattutto per l’incolumità delle centinaia di addetti ai lavori e cittadini che ogni giorno lo popolano.

Subito dopo il temporale i pompieri hanno eseguito un sopralluogo, poi sono tornati con le autobotti ad aiutare i volontari della protezione civile ad aspirare l’acqua rimasta accumulata negli antri della facciata.

Stefania Totaro