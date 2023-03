.Polo scolastico in arrivo Ma prima serve la bonifica

Entro la fine dell’anno può partire la bonifica dell’ex Macello mentre è difficile che l’avvio del cantiere per costruire il futuro polo scolastico con le nuove scuole Citterio e Bellani possa avvenire prima del 2025. È attesa da tempo la svolta per l’ex Macello, l’area comunale di 40 mila metri quadrati tra le vie Procaccini, Mentana e Buonarroti semiabbandonata dagli anni ‘90 e che ormai da quasi un decennio è stata individuata come lo spazio su cui realizzare il nuovo polo scolastico di Monza. Un’intenzione del Comune che però è ancora ostacolata dal contenzioso legale aperto dopo il fallimento del project financing che nel 2011 avrebbe dovuto portare alla riqualificazione dell’ex Macello. Finché non si chiude la causa in tribunale, circa metà dell’area più vicina al Villoresi non è nelle disponibilità del Comune e quindi per ora tutti i progetti di riutilizzo degli spazi devono riguardare solo la parte verso via Mentana.

Sono in corso le stime sulle esatte collocazioni delle future scuole a carico del Comune che andranno a sostituire le attuali elementari Citterio di via Collodi e media Bellani di via Foscolo realizzare negli anni ’70. Ma prima di poter avviare qualunque intervento "bisogna fare la bonifica dell’area - spiega Marco Lamperti, assessore ai Lavori pubblici -, stiamo definendo i punti esatti in cui intervenire ma in generale bisognerà fare un lavoro per rimuovere uno strato di circa un metro di terreno dove ci sono residui di materiali di fonderia. E poi sono in corso gli studi per definire le collocazioni delle scuole. I tempi non si possono definire ora con precisione". M.Ag.