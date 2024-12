Polemica sullo striscione per Ramelli

Si inasprisce il clima politico a Brugherio, con un netto scontro tra destra e sinistra. Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, il Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di estrema destra, ha collocato sulla cancellata del parco di Villa Fiorita del Comune di Brugherio uno striscione ricordando Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù (collegato al Msi) ucciso nel 1975 a Milano, a soli 19 anni, da un gruppo della sinistra extraparlamentare. “Da 50 anni a difesa del tuo ricordo. Sergio presente“, recita lo striscione, rivendicato dall’organizzazione giovanile e collegato alle proteste politiche per la proposta di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Brugherio - tramite mozione presentata lo scorso 29 novembre - di dedicare una via o un parco della città al giovane militante. Dura l’opposizione della segreteria provinciale del Partito Comunista Italiano. "Questa è l’ennesima dimostrazione di forza e di violenza delle organizzazioni neofasciste – recita la nota –. Contribuiscono altrettanto le istanze consiliari presentate, ormai numerose, come la mozione proposta nel consiglio comunale di Brugherio lo scorso mese. Rispetto a ciò le istituzioni preposte al rispetto della Carta costituzionale, e alle vigenti leggi Scelba e Mancino, sembrano inerti o impediti dall’agire. Chiediamo se il sindaco di Brugherio abbia denunciato il fatto grave alle autorità giudiziarie, e quali misure di sicurezza siano state deliberate a garanzia della incolumità di persone e cose della casa comunale. E se il sindaco ritiene utile contribuire ad esacerbare il clima politico e sociale perseguendo la volontà indicata dalla mozione".

A.S.