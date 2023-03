"Pochi spazi, le emozioni esplodono" Rabbia giovanile, l’analisi dell’esperto

di Cristina Bertolini

Ragazzi sconsiderati che compiono gesti irresponsabili senza pensare? "Già il termine “sconsiderati” è da boomer - scherza il professor Alessio Gamba, già docente alla scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita dell’Università Milano Bicocca - in realtà gli ingredienti per una situazione di disagio o per indurre un ragazzo a mettersi in una situazione di pericolo sono diversi. Quello che è certo è che non ci sono più luoghi di vita sociale modulata, cioè organizzata per scaglioni d’età ed esperienze simili, come poteva essere l’oratorio un tempo. L’unica situazione modulata è rimasta la scuola. Per il resto non ci sono modelli, tutto è regolato dagli stimoli eccitatori".

"È irrispettoso dire ai ragazzi che fanno i “cretini” - riflette ancora -, perché in realtà sono preda di tormenti e rabbie che non trovano più gli spazi adatti alla loro età, dove elaborare il malessere prima che le cose accadano e così c’è chi paga un prezzo altissimo. Il secondo elemento riguarda la perdita di spazi condivisi, dedicati ai ragazzi per l’aggregazione spontanea. Resta la strada, che però è terra di nessuno, mancano i confini e quindi tutto può succedere. Inoltre le dinamiche degli adolescenti viaggiano su un livello che gli adulti non vedono, su chat e social, dove solo loro hanno accesso, ma che diventano un vero e proprio palcoscenico dove si ambisce a diventare popolari e ad acquisire prestigio". Il professore ha offerto la sua consulenza allo staff del Binario 7, nella sceneggiatura della pièce dedicata agli adolescenti: “Das: dai forma al tuo futuro” in cui si evidenzia come la perdita del tempo rallentato per pensare, lasci spazio agli stimoli e all’eccitazione in cui l’intimità è difficile, mentre è molto facile confondersi, alzare il volume della musica, del rombo del motore e della vita per non ragionare e non scegliere.

"Se fossi un politico e dovessi tracciare una strategia - immagina il professore - favorirei le situazioni in cui dare spazio ad affetti, emozioni, rabbia e tristezza. Spesso genitori e insegnanti lo fanno, ma in modo cauto e imbarazzato. Se non c’è spazio di condivisione, le emozioni diventano irruente e disordinate, escono senza freni in modo devastante. Non per niente hanno successo i format televisivi che offrono spazio alle emozioni dei ragazzi".