Danone regala a PizzAut il jingle Danette

Germano Lanzoni, Elio e Nico Acampora

Cassina de’ Pecchi (Milano) - "PizzAut? Troppo buona!". Il video è girato fra esterni e tavoli del ristorante, ci sono i ragazzi autistici, il "patron" Nico Acampora, ma anche Elio delle Storie Tese e l'attore e youtuber Germano Lanzoni. Il motivo è uno fra i più canticchiati di sempre, quello del jingle Danette: allegro, martellante, tormentone. Ma con nuove parole, quelle di PizzAut: lavoro, bontà, dignità, felicità.

Il “dono” di Danone

Presentata dunque, nel celeberrimo ristorante di Cassina, la nuova campagna realizzata con Danette e Danone Italia. Promozione e sostegno: non solo il "regalo" del jingle, "musica spensierata donata a una grande causa" ma anche un contributo economico importante all'apertura del nuovo PizzAut di Monza, già fissata per il prossimo 2 aprile, Giornata internazionale per l'autismo. All'incontro cassinese, ospiti di Nico Acampora e dei suoi ragazzi, il presidente e amministratore delegato di Danone Italia e Grecia Fabrizio Gavelli, Jordi Guitart Clermont, direttore marketing del marchio, e naturalmente le guest star del travolgente video, Germano Lanzoni ed Elio.

Apertura-bis e futuro

L'apertura del ristorante numero due, a meno di due anni dall'inaugurazione di quello cassinese, un record, "e vogliamo polverizzarlo – così Acampora – I ristoranti PizzAut arriveranno ovunque. Con questi amici tutto è possibile. Saremo un franchising. Dove peraltro si mangia bene". E' lunghissimo l'elenco dei molti che hanno collaborato alla realizzazione del video promo, "tutti a titolo gratuito".

"Per noi di Danone – ha detto Gavelli – è fondamentale restituire valore alla società in cui operiamo. Supportare PizzAut ci rende profondamente orgogliosi. In Italia si spendono per pubblicità molti milioni di euro l'anno. Se la metà della metà sostenessero progetti come questo, sarebbe un grande traguardo. Il più bel progetto cui abbiamo lavorato".

Il contributo di Elio

Video e campagna sono figli di un incontro, nemmeno a dirlo, davanti alla pizza "più buona della galassia", la scorsa estate. Elio è stato testimonial e "creativo", ironico quanto serio: "Tutti sanno quanto sia innamorato di questo luogo e di questo progetto. In Italia sull'autismo non c'è organizzazione nè pensiero, a dispetto dei numeri. Si procede per idee e iniziative, e spesso dietro vi sono madri e padri. Parlo di PizzAut con tutti, appena posso. Soprattutto se incontro qualcuno che guida, metaforicamente parlando, una portaerei industriale". Parole, musica, pizza. Il 2 aprile a Monza spiccheranno il volo pizzeria, una accademia formativa professionalizzante, e saranno ricavati due alloggi "palestra" di autonomia abitativa.