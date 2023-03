"Più privato da coivolgere nella sanità"

MILANO

La sanità in Lombardia funziona perché pubblico e privato collaborano. Lo sostiene il governatore Attilio Fontana. "Il modello lombardo nella sanità funziona anche grazie alla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, che consente libertà di scelta ai cittadini e il potenziamento delle risposte sanitarie, con il pubblico che governa". Fontana lo ha sottolineato all’inaugurazione dell’anno accademico di Humanitas University. "L’obiettivo è potenziare l’assistenza di prossimità per intercettare nuovi bisogni legati all’invecchiamento e alle malattie croniche", prosegue Fontana.

Pure per Barbara Cittadini (nella foto), presidente di Aiop, Associazione italiana ospedalità privata, il futuro della salute non può prescindere dal coinvolgimento dei privati. "La medicina territoriale sovente è inefficace nel garantire le cure primarie – denuncia – La componente di diritto privato del sistema sanitario pubblico è sottoutilizzata rispetto alla potenzialità nel rispondere alla domanda di salute della popolazione. Al cittadino non interessa la natura giuridica delle strutture, il paziente vuole ricevere cure tempestive ed efficaci".

In Lombardia la gestione di interi reparti e servizi è affidata a medici e operatori sanitari liberi professionisti di cooperative e società private per bloccare l’emorragia di camici bianchi e infermieri. Succede al Pronto soccorso, in Rianimazione e nelle sale operatorie di Merate coi dottori oppure nella Traumatologia dell’Asst di Lecco – non a caso l’Alessandro Manzoni si è piazzato solo a metà della classifica delle strutture ospedaliere – per quanto riguarda le figure assistenziali.

D.D.S.