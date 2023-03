Più forte del Covid, torna la Corale Monzese Al Manzoni va in scena l’Elisir d’amore

di Dario Crippa Un piccolo miracolo. Nel 2018, la Corale Monzese aveva festeggiato i primi 130 anni di vita mettendo in scena, pur con scarsi mezzi e denari, un’opera sontuosa di Verdi: il Nabucco. Negli anni precedenti era riuscita a fare la stessa cosa con altre opere che prevedono masse corali importanti come l’Aida o la Traviata. E stavolta, dopo cinque anni di lockdown che avrebbero affossato chiunque, un gruppo di volontari senza un teatro degno di questo nome, senza nemmeno una sede dopo che per anni l’avevano trovata alla scuola elementare De Amicis, con fondi a disposizione da fame e le sale per provare messe a disposizione a Triante, tornano in scena. Ancora una volta al Teatro Manzoni, il principale della città, 800 posti, con un’opera di Donizetti: l’Elisir d’amore. Segnatevi la data: 2 aprile, domenica, ore 16. Non sarà facile. Piera De Luca, storica presidente, ne sa qualcosa. "In Corale restano una trentina di soci. Il Maestro storico, Aldo Ruggiano, dopo 13 anni ha fatto un passo indietro, a 83 anni ha problemi alla vista, non riesce più a leggere uno spartito, anche se grazie alla sua conoscenza straordinaria della musica lirica sa a memoria tutti i principali spartiti....