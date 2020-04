Monza, 28 aprile 2020 - Ieri mattina si è ritrovato sulla scrivania il nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Settanta pagine (allegati compresi) che dovrebbero aiutare a pianificare, organizzare e gestire la Fase 2, ovvero quello che Regione Lombardia ha ribattezzato il ritorno a una nuova normalità.

«Insieme a tutta la Giunta e ai dirigenti stiamo studiando il decreto con estrema attenzione, passando riga per riga con la lente di ingrandimento perché ci sono ambiti in cui la decisione nel dettaglio viene lasciata ai Comuni", fa il punto il sindaco Dario Allevi. Che precisa: "La prima cosa evidente è che l’avvio della Fase 2 avverrà con il freno a mano tirato. Evidentemente ha vinto la tesi di chi ritiene che l’emergenza sanitaria non è ancora passata. Anzi. E anche i numeri locali ce lo stanno dicendo - l’aggiornamento di Allevi -. A Monza città siamo arrivati a superare quota 920 positivi, ma soprattutto in soli sei giorni i monzesi deceduti sono passati da 95 a 132". Per questo "la ripartenza lenta non mi stupisce". D’altro canto, però, "non riesco a capire la scelta di non consentire la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, un pezzo importante di Pil". Ma "dove non arrivano le scelte del Governo, cercheremo di arrivare noi per quanto nei nostri margini di manovra".

Tutto è rimandato a giugno: "Abbiamo ancora un mese per ragionare insieme agli operatori del settore per trovare soluzioni in grado di soddisfare tutti".

Intanto, da lunedì riprendono i mercati alimentari in centro e nelle aree di quartiere. E da lunedì prossimo il ritorno al lavoro di migliaia di persone: "Ci aspettiamo che la maggior parte dei pendolari raggiunga il posto di lavoro con mezzi propri, soprattutto la macchina - l’ipotesi del sindaco -. Considerata la già complicata viabilità di Monza, ho chiesto all’assessore Federico Arena di predisporre delle corsie ciclabili provvisorie dove possibile e che non vadano a peggiorare il traffico, di accelerare i progetti già previsti di nuove piste ciclabili a cominciare da quella di via Borgazzi i cui lavori dovrebbero partire, e di puntare sulla mobilità dolce e alternativa come i monopattini elettrici".

Ritorno al lavoro , dunque, ma "nel decreto non c’è nulla, nonostante le nostre richieste precise, sul sostegno ai genitori che dal 4 maggio non sapranno come gestire i figli. Con l’assessore Pierfranco Maffè stiamo predisponendo un questionario da distribuire alle famiglie con figli in età da scuola dell’infanzia e asilo nido per chiedere chi ha reali problemi. In questo modo sapremo dove e come poter intervenire". Entro questa settimana, comunque, "tutto quello che ci compete per la ripartenza sarà riorganizzato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA