Piove anche sui saldi Il debutto con il maltempo raffredda i negozianti

Inizio di saldi bagnato ieri in Brianza. Per la pioggia torrenziale che non invogliava sicuramente lo shopping, il centro di Monza era deserto.

I commercianti attendono e incrociano le dita, perché di fatto se anche il periodo dei saldi dura fino al 3 settembre, il mese clou è sicuramente luglio, quando forse si rinnova il guardaroba, in vista delle vacanze di agosto. A seguire vacanze ferragostane per molti negozi del centro, per poi ripartire a fine agosto con le nuove collezioni autunno-inverno.

"Le aspettative non sono buone – ammette Francesca Scali, titolare di Nenette, negozio di abbigliamento in via Carlo Alberto – Vedo poco entusiasmo, poca gente in giro, non c’è sicuramente aria da saldi. Nei mesi scorsi, anche sentendo i colleghi, abbiamo avuto tutti il 30 per cento di ingressi in meno dell’anno scorso: non c’è interesse, neanche la voglia di guardarsi attorno. Oggi (ieri per chi legge, ndr), primo giorno di saldi, è giovedì e non sabato: la gente lavora e non è in giro per shopping".

Dopo la prima riapertura dello scorso anno, quando tutti avevano desiderio di rinnovare il guardaroba, quest’anno guerra e crisi energetica hanno lasciato meno soldi in tasca per le spese di pancia. "Forse gli acquisti sono indirizzati in modo diverso – fa osservare la commerciante – dai racconti dei colleghi, lavora molto il settore viaggi, tiene il food, ma non brilla, sono crollate le colazioni al bar, dove si va solo per un caffè. Meglio pranzo e cena. Quanto al settore abbigliamento, è un anno di crisi. Vola basso anche il settore bellezza, dopo la fioritura del 2022". Per l’abbigliamento il clima è determinante. In una situazione in cui già si tende ad acquistare lo stretto indispensabile, mirato agli impegni già a calendario (matrimoni, comunioni e cresime), un’estate freddina non invoglia all’acquisto d’impulso di un capo da conservare per un’eventuale occasione.

La maggior parte dei commecianti di via Carlo Alberto ha intenzione di non aderire alla possibilità di apertura del giovedì sera. "Non ne vale la pena – continua Francesca Scali – già durante il giorno non c’è molta gente, la sera il centro di Monza è proprio deserto. Invece, da ottobre 2022 teniamo aperto alla domenica, per mitigare le mancate vendite della settimana". Spera nel sole e si augura di rifarsi del mese di maggio Sara Perretta, titolare di Scarpediem, che in questo periodo propone una serie variegata di sandali e scarpe estive.

"Giugno è andato bene – conferma – è bastata una settimana di caldo estivo per fare venire voglia di acquistare i sandali. Più gettonati i modelli sportivi, sia dalle signore che dalle ragazze più giovani, ma non deve mancare il sandalo elegante con i tacchi, dedicato soprattutto alle cerimonie".

Le nuove normative impongono di stabilire i prezzi della merce in saldo a partire dai prezzi di precedenti promozioni.

"Noi non facciamo promozioni durante l’anno – tiene a precisare invece Simona Pessina – non crediamo nei black friday e nelle svendite di mid season. Siamo partiti ieri, come prescrive la normativa. I ribassi esagerati non sono sostenibili. Noi acquistiamo meno, ma su una filiera controllata. Sappiamo da dove arrivano tutti i nostri brand. Prestiamo attenzione anche alla filiera produttiva: alcune nostre aziende certificano anche le modalità di lavoro dei dipendenti e la lavorazione artigianale. Alcuni lavorano ancora a telaio. Tendiamo a proporre ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi moderati. Ecco perché non pratichiamo scontistica prima dei saldi".

Cristina Bertolini