Pionieri della differenziata Dal porta a porta dei parrocchiani a campioni del riciclo

di Barbara Calderola

La chiusura d’urgenza della discarica di Cavenago dopo quasi 20 anni di servizio e la Brianza Est che piomba nell’emergenza rifiuti. "Credevamo fosse l’inizio di un problema enorme e invece proprio da Bellusco è cominciata una rivoluzione poi esportata in tutto il Paese: la differenziata. Pattumiera raccolta porta a porta". Il sindaco Mauro Colombo si inorgoglisce: "Era il ‘91, cominciò tutto dagli Amici della parrocchia che riuscirono a coinvolgere l’intero paese, partendo dall’umido. È stato un enorme sforzo comunitario". E da lì la cavalcata ecologista "con tante Amministrazioni che si sono passate il testimone" non si è più fermata. Ora, Legambiente premia l’impegno di famiglie, negozi e imprese belluschesi che non hanno mai smesso di rimboccarsi le maniche, linfa di un modello finito sul podio, a Roma: “Ricicloni da sempre“, questo è il nuovo titolo che l’organizzazione ha riconosciuto al Comune. Trasferta nella Capitale per il primo cittadino dove è stato insignito, insieme all’altro attore di questa vicenda: Cem, che allora c’era e che quest’anno compie 50 anni e per questo l’associazione ha consegnato una menzione speciale al presidente Alberto Fulgione. Per l’opera incessante, partita dal piccolo borgo alle porte di Monza quando l’azienda era Consorzio e diventata la regola in tutta Italia.

Quando 30 anni fa l’immondizia riempiva le strade, il sindaco di allora, Giampiera Vismara e Cem pensarono a una grande sfida che richiedeva un cambio di mentalità generalizzato: "Abbandonare l’idea di buttare tutto nel sacco nero e cominciare a separare e riciclare la pattumiera – racconta Colombo –. Bellusco diventava il paese pilota, gli Amici della parrocchia erano il braccio operativo che consegnava casa per casa i contenitori per gli avanzi di cucina e li ritirava ogni settimana". Il sistema era quello mutuato dall’oratorio con i volontari che bussavano a tutte le porte raccogliendo, carta, vetro e ferro vecchio da rivendere per finanziare progetti di solidarietà. Lo stesso dei consorzi di oggi. Un paradigma studiato anche dai tecnici di New York che sbarcarono in paese per capire come portare oltreoceano i bidoncini colorati.