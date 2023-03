Pioggia di medaglie per i ragazzi di In-Presa

Tre medaglie d’oro, una d’argento e cinque di bronzo. Soddisfazione alla cooperativa In-Presa per i risultati ottenuti dagli allievi del corso di operatore della ristorazione in occasione della Ristorexpo Young Cup 2023, che ha messo a confronto team composti da personale di cucina e di sale proveniente da scuole, istituti e centri di formazione professionale. "Ho visto i nostri ragazzi motivati – dice Gilberto Farina, chef del ristorante La Piana e coordinatore del dipartimento di cucina a In-Presa - ed uniti per lo stesso obiettivo".