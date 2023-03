Pilotto tranquillizza sulla Lilla: il progetto avanza, ruspe nel 2025

Lo stop del cantiere della linea M1 per Bettola non ferma, per ora, la metropolitana M5 diretta a Monza. Le due opere infatti stanno viaggiando su binari diversi, con tempi che almeno fino al 2025 non si sovrappongono.

Quindi ci sono ancora un paio di anni di margine perché i guai di oggi della linea Rossa possano essere affrontati prima che causino ripercussioni dirette sul prolungamento della linea Lilla da Bignami a Monza con l’interscambio con la M1 al nodo di Bettola.

È uno scenario che viene confermato dal sindaco Paolo Pilotto alla luce dell’ultimo incontro di aggiornamento che ha avuto un paio di settimane fa con Mm spa e il Comune di Sesto San Giovanni in cui, già allora, erano state presentate le difficoltà nel cantiere di prolungamento della M1 fino a Bettola.

Durante quell’aggiornamento non c’era stata ancora la risoluzione del contratto per la M1 da parte dell’azienda appaltatrice e "se ora è avvenuto non mi stupisce – dice il sindaco Paolo Pilotto – perché erano stati spiegati i problemi nel procedere dei lavori da Restellone quando, dall’altro lato della galleria, ancora non è stata realizzata la base in cemento per la futura stazione M1 a Bettola. Ma allo stesso tempo è stata posta la domanda sulla relazione tra i lavori della M1 e il prolungamento della M5 e abbiamo avuto come risposta che un possibile slittamento di un anno e mezzo o due per la stazione a Bettola non avrebbe provocato effetti sugli attuali tempi della M5".

L’attuale programma di avanzamento del prolungamento di 12,8 chilometri della linea Lilla fino a Monza prevede per i prossimi 2 anni, tutto il 2023 e 2024, la conclusione del progetto definitivo in fase di stesura da parte di Mm spa, la pubblicazione del bando di gara e l’aggiudicazione dell’appalto a lotto unico da 1,265 miliardi di euro.

"I lavori per la M5 sono previsti a partire dal 2025 – prosegue Pilotto – e finora, al ritmo di tre incontri alla settimana tra i vari tecnici ed enti coinvolti, si stanno rispettando con precisione tutte le scadenze fissate da questo programma. Ma se invece i tempi dovessero cambiare si potrebbe avere una sovrapposizione tra M1 e M5".

Martino Agostoni