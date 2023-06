.Pilotto al collega ucraino "Ricostruiremo Irpin"

di Cristina Bertolini

Filo diretto tra Irpin e Monza. L’altra sera il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Cultura Arianna Bettin hanno incontrato Dmytro Negresha, vicesindaco della città ucraina di Irpin e il responsabile di Investiment Council of Irpin, Volodymyr Karpliuk. Sono in Italia (accompagnati dal direttore generale di “Terre des Hommes” Paolo Ferrara) per partecipare a un evento di Fondazione “La Triennale“ di Milano e stabilire rapporti con le realtà italiane che potrebbero essere interessate a condividere progettualità culturali, istituzionali e imprenditoriali, in vista della ricostruzione. Irpin nel febbraio 2022 si è trasformata in un campo di battaglia durante l’avanzata russa verso Kiev: ditrutto oltre il 70% delle infastrutture sociali e abitative, tanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito proprio a questa città il riconoscimento di "città-eroe dell’Ucraina". Il sindaco Pilotto, insieme all’assessora Bettin, nel ricevere la delegazione ha sottolineato la necessità per le terre ucraine di "poter passare dalla distruzione alla rigenerazione", anche lavorando a soluzione architettoniche e urbanistiche innovative e sostenibili. Nel confermare disponibilità a collaborare su progetti comuni anche in campo formativo (ad esempio con scambi da costruire tra docenti e tra istituti scolastici delle due città), Negresha ha ricordato che Irpin è candidata a ospitare l’unico circuito automobilistico dell’Ucraina, “Autodromo Nazionale di Irpin”, destinato a ospitare gare di Formula 1, Formula 2 e altre competizioni motoristiche.

L’incontro si è concluso con la firma del Libro d’Onore e con la dichiarazione del reciproco interesse a costruire a breve scambi e partenariati utili.