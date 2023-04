Piccoli lettori crescono sui banchi di scuola

Leggere è importante, lo dicono tutti, ma a volte non è così semplice invogliare i più giovani. Perché preferire le pagine di un libro agli episodi di una serie TV? I motivi sono tanti: arricchire il proprio vocabolario, incrementare la propria conoscenza di sé stessi o degli altri, stimolare la mente, coltivando concentrazione e capacità di riflessione. Ecco perché il raggiungimento di questa competenza è tra gli obiettivi più importanti della scuola del primo ciclo.

Motivo per cui nell’Istituto "Romagnosi"di Carate Brianza sono tante le attività che la promuovono: come la settimana dedicata all’iniziativa "Libriamoci", durante la quale la scuola si arricchisce di locandine recensite dagli studenti e gli stessi sono coinvolti in incontri a classi aperte che li vedono protagonisti di letture scelte per l’occasione e proposte ai propri compagni. Quest’anno, inoltre, terminata l’emergenza sanitaria, è stato possibile ritornare alle buone abitudini proponendo, sabato 5 novembre, un’intera mattinata di letture e musica, svolte da insegnanti o ex docenti per gli studenti e le loro famiglie. Un momento che ha permesso non solo di puntare l’attenzione su tematiche importanti, ma anche di mostrare ai più piccoli che la lettura non è solo ascolto, ma condivisione.

E proprio con lo spirito di condividere un bene così prezioso, cioè un libro, che l’istituto ha aderito ancora una volta all’iniziativa #ioleggoperchè, promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e accolta con grande entusiasmo dai genitori che quest’anno sotto l’albero di Natale hanno aggiunto numerosi volumi per le diverse biblioteche dei vari plessi. Tra le altre iniziative di promozione alla lettura, non si può tralasciare "Incontra l’autore", un momento di ascolto e riflessione di scrittori professionisti, le cui opere sono lette in ogni classe della scuola Secondaria. Quest’anno nel nostro istituto due sono gli autori che hanno accettato l’invito dei docenti: il primo è Davide Morosinotto, traduttore e giornalista.

Gli alunni di seconda media lo hanno incontrato il 12 gennaio e hanno avuto occasione di porgergli numerose domande relative al testo "Il rinomato catalogo Walker & Dawn"; il secondo scrittore è Marco Erba, professore d’italiano e latino in un liceo del milanese e autore di romanzi, tra cui "Città d’argento" e "Tra me e Te", che sarà protagonista a scuola nel mese di Maggio.

"Incontra l’autore" è un’iniziativa sempre ben accolta dagli studenti, in quanto offre un’occasione imperdibile: porsi quelle stesse domande insieme a chi ha creato quelle storie capaci di interrogare l’uomo. Nell’Istituto Romagnosi dunque la lettura è da sempre considerata un’attività fondamentale: del resto, come ci ricorda Francesco Petrarca: "Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso".