Picchiava e umiliava la compagna incinta davanti al figlio piccolo: “Sei grassa”. Arrestato 41enne

Picchiava, aggrediva, umiliava continuamente la giovane compagna, anche quando era incinta, anche di fronte al loro primo figlio di due anni. Lei aveva concluso la relazione, lo aveva denunciato, ma non è servito. Per questo un uomo di 41 anni, originario di Monza, è stato arrestato dai carabinieri di Seregno per aver maltrattamenti in famiglia e per numerose violazioni del divieto di avvicinamento alla donna, residente in provincia di Torino.

La vittima è una giovane donna di 36 anni e dall’ex compagno ha subito vessazione per anni. Mentre portava in grembo il secondo bambino, lui la denigrava e la sminuiva psicologicamente e fisicamente, dicendole frasi come: “Sei grassa”. Molto spesso era ubriaco e, sotto effetto di droghe e alcol, la minacciava di morte, la buttava a terra e la prendeva a schiaffi al volto e al corpo. Tutto davanti agli occhi del figlio primogenito.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, le violenze sono iniziate nel 2018 e sono terminate solo ad agosto 2022, quando lei aveva deciso di lasciarlo e denunciarlo per i maltrattamenti. Ma lui ha provato comunque ha tornare nella sua vita e diverse volte si era fatto rivedere. Nei giorni scorsi, all’ennesima visita, sono intervenuti i carabinieri e lo hanno arrestato.