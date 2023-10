Picchiato a sangue. Uomo di 83anni in ospedale. Arrestato il figlio

Calci, pugni, persino colpi sferrati con l’appendiabiti al papà di di 83 anni. La vittima rannicchiata sul letto, il suo aguzzino che continua a infierire. Una costola rotta, un trauma cranico.

Non aveva freni l’uomo di 49 anni arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Nonostante la vittima fosse il suo anziano padre. L’equipaggio della Squadra Volanti che venerdì scorso alle 10 è stato inviato dalla Centrale Operativa della Questura in un’abitazione di via Galilei, al quartiere Cederna, si è trovato di fronte a una scena agghiacciante. Era stata segnalata una violenta aggressione ai danni di un anziano da parte del figlio, che ancora conviveva con i genitori ma non si aspettavano di trovare il padre, spaventato, dolorante e in evidente stato di agitazione, con una tumefazione al volto con fuoriuscita di sangue dalle orecchie e che lamentava un forte dolore al costato. Col figlio che ancora proferiva insulti e accuse nei suoi confronti, accusandolo di essere la causa di tutte le sue disgrazie. Dopo il trasporto all’ospedale San Gerardo, all’anziano sono stati riscontrati un trauma cranico e la frattura della decima costola di destra con una prognosi iniziale di 25 giorni salvo complicazioni. Gli agenti hanno ricostruito che solo negli ultimi 15 giorni, l’83enne aveva subito altri maltrattamenti, ma non li aveva mai denunciati per non peggiorare la già delicata situazione del figlio. Fino a venerdì mattina, quando dopo la violenta aggressione e le percosse ricevute l’anziano si è dovuto rifugiare sul letto, senza però riuscire a proteggersi più di tanto dai calci, dai pugni e dai colpi sferrati con un appendiabiti.

È stato allora che la paura che quel giorno la rabbia del figlio potesse portare a conseguenze peggiori ha convinto la vittima a chiedere aiuto. E a raccontare ai poliziotti le continue vessazioni subite, sia fisiche che psicologiche, anche alla presenza dell’anziana madre. Il bastone appendiabiti usato dal figlio per picchiare il padre, ricurvo e ancora imbrattato di sangue su un’estremità, è stato posto sotto sequestro. Le numerose scie di sangue trovate all’interno dell’abitazione hanno tolto ogni dubbio.

Il figlio è stato bloccato. E il giudice ha convalidato il suo arresto e ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico. Ovviamente, gli arresti domiciliari sono stati disposti in un’abitazione diversa da quella dei suoi genitori.