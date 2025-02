Piano anti-corruzione, sarà un triennio multitasking

Novità per la lotta alla corruzione e per i processi di trasparenza amministrativa a Monza. Il piano per il triennio 2025-2027, prevede nuovi progetti per coltivare la tutela della legalità in Comune, passando dalla formazione nelle scuole allo scrupoloso monitoraggio delle attività amministrative (attraverso la polizia locale) ai controlli nell’edilizia. Su questo fronte già il triennio precedente ha dato risultati positivi: al suo termine è stato registrato un grado complessivo di attuazione delle misure di anticorruzione e trasparenza pari all’89%, ben superiore al target previsto (fissato al 75%). Il nuovo piano approvato dalla Giunta prevede un maggiore coinvolgimento delle scuole. Il progetto “Scuola e legalità: un impegno in comune“, dedicato agli alunni delle superiori e già avviato a novembre, prevede l’organizzazione di incontri formativi sui temi della legalità e sulle funzioni e compiti dell’organizzazione comunale.

Per quanto riguarda il tema trasparenza si procederà con l’attivazione sperimentale di uno specifico Nucleo ispettivo della polizia locale, con l’obiettivo di monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità con controlli sugli operatori, sui procedimenti e sulle attività amministrative. Il piano prevede inoltre l’inserimento nelle procedure di appalto e nelle autorizzazioni edilizie del nuovo Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri pubblici e privati, sottoscritto a dicembre con le organizzazioni sindacali. Altre novità riguardano l’adozione del nuovo Codice di comportamento comunale, l’elaborazione di un Protocollo d’intesa per la legalità negli appalti e l’aggiornamento del Codice etico comunale per rafforzare il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. L’anno scorso, sul totale di 2.193 atti amministrativi, 188 sono stati controllati e 63 sono stati oggetto di rilievi.

Alessandro Salemi