Per il fallimento di Bames chiesti 40 milioni di risarcimento dei danni

Vimercate (Monza Brianza), 29 novembre 2023 – Per il fallimento della Bames chiesti al processo al Tribunale di Monza 40 milioni complessivi di risarcimento dei danni, con una provvisionale immediata di 5 milioni per ciascuno degli imputati e per i lavoratori 5mila euro ciascuno.

Oggi è stata la volta delle parti civili al dibattimento per la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. Il pm monzese Alessandro Pepè ha già chiesto pesanti condanne parlando di "dissipazioni e distrazioni dolose": 9 anni e 10 mesi per il patron Vittorio Romano Bartolini ritenuto l'amministratore di fatto della Bames, 8 anni per l'ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini e per il manager omonimo Giuseppe Bartolini, 7 anni per i membri del collegio sindacale Riccardo Toscano, Angelo Interdonato e Salvatore Giugni e l'assoluzione dell'ex ceo di Telit, l'israeliano Cats Oozi.

Per Interdonato e Giugni la curatela del fallimento ha revocato la parte civile dopo un accordo risarcitorio e ha deciso di non procedere contro Oozi. La difesa degli imputati nega il dolo alla base dell'accusa di bancarotta, sostenendo che il piano di reindustrializzazione condiviso anche dal Governo per salvare i dipendenti è stato in parte realizzato. Si torna in aula a dicembre. Intanto in appello per i fratelli Selene e Massimo Bartolini, condannati in primo grado con il rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione, in appello patteggiamento per bancarotta da fraudolenta a semplice (reato estinto dalla prescrizione) e assoluzione per i reati fiscali.