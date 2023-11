Peo Consonni, il gran maestro dei futuri meccanici da corsa

Di dubbi sulla professione da intraprendere non ne ha mai avuti. In un tema scritto in terza media, infatti, affermò: “Da grande voglio fare il meccanico“. Adesso, che si avvicina alla boa dei 70 anni ed è due volte nonno, Giampiero Consonni, classe 1954, ha mantenuto lo stesso arrembante entusiasmo (e la testardaggine brianzola) di quel ragazzino che sognava di lavorare in un’officina. Una missione compiuta oltre ogni aspettativa. Non può avere grandi rimpianti perché nel mondo dei motori ha intrapreso un’esistenza a tutto gas: è stato meccanico, preparatore, collaudatore, costruttore e pilota. Ha avuto la fortuna di crescere alla vecchia scuola dei fratelli Tino e Vittorio Brambilla, titolari dell’officina di via della Birona a Monza. Tuttora il suo regno è la Consonnituning di via Verdi a Muggiò, gestita con il socio Marco Citterio.

Da 20 anni il Peo, soprannome che sa di rapidità, l’ideale per un velocista come lui, segue come docente la formazione professionale di tanti aspiranti meccanici. Ha contribuito a fondare la Motorsport Technical School che ha sede in autodromo. E qui, dove ovviamente ha anche insegnato, lo hanno premiato con una targa che porta la scritta “Docente a vita“. Una qualifica meritata sul campo: il Peo ha tenuto corsi anche a Lecco, Buccinasco e Milano. Alcuni suoi alunni sono arrivati in Formula 1. Nelle aule ha incrociato pure dei ragazzi difficili. Certi li ha recuperati, altri no. "Mi è sempre piaciuto insegnare – spiega – a chi aveva voglia di imparare. Alcuni miei ex studenti mi chiamano ancora adesso. Per me, la soddisfazione più grande".

Gianni Gresio